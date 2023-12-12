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    4. Taksi şoförü bile ne olduğunu anlayamadı! Havluyla taksiye binen kadın aracın içinde kıyafetini giydi

    Taksi şoförü bile ne olduğunu anlayamadı! Havluyla taksiye binen kadın aracın içinde kıyafetini giydi

    12.12.2023 15:00 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıları harekete geçirmeyi başardı. Söz konusu görüntülerde taksiye binen bir kadın müşterinin araç içi kamerasına yansıyan anları yer aldı. Havluyla araca binen kadın taksi şoförünün tepkisiz kaldığı anlarda aracın içinde kıyafetlerini giydi. Görüntüler sosyal medyadan ifşa edilince kullanıcılar yorum yapmayı ihmal etmedi.

    Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde havluyla taksiye binen kadının ilk olarak elinde pembe bir iç çamaşırı tuttuğu görüldü. Ardından ise iç çamaşırını giyen kadının bu kez üzerine çizgili bir elbise giymek için mücadele ettiği fark edildi.

    Kesfet

    Snook'un haberine göre, sosyal medyada kadın müşterinin kıyafetlerini giydiği anlar araç içi kameraya kaydedilirken kullanıcıların da ilgisini çekti. Trend haline gelen görüntülerde sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü o anların kurgu olduğunu iddia etti.

    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Arka camda iki adet yastık bulunuyor. Kesinlikle kurgu olduğuna eminim" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya taksi
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