Taksi şoförü bile ne olduğunu anlayamadı! Havluyla taksiye binen kadın aracın içinde kıyafetini giydi

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde havluyla taksiye binen kadının ilk olarak elinde pembe bir iç çamaşırı tuttuğu görüldü. Ardından ise iç çamaşırını giyen kadının bu kez üzerine çizgili bir elbise giymek için mücadele ettiği fark edildi.
Snook'un haberine göre, sosyal medyada kadın müşterinin kıyafetlerini giydiği anlar araç içi kameraya kaydedilirken kullanıcıların da ilgisini çekti. Trend haline gelen görüntülerde sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü o anların kurgu olduğunu iddia etti.
Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Arka camda iki adet yastık bulunuyor. Kesinlikle kurgu olduğuna eminim" yorumunu ekledi.