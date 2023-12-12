Taksi şoförü bile ne olduğunu anlayamadı! Havluyla taksiye binen kadın aracın içinde kıyafetini giydi

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde havluyla taksiye binen kadının ilk olarak elinde pembe bir iç çamaşırı tuttuğu görüldü. Ardından ise iç çamaşırını giyen kadının bu kez üzerine çizgili bir elbise giymek için mücadele ettiği fark edildi.



