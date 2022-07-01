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  4. Tam 17 kilo verdi! Ufuk Özkan’ın son halini gören tanıyamadı

Tam 17 kilo verdi! Ufuk Özkan’ın son halini gören tanıyamadı

01.07.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Ufuk Özkan, sonbaharda vizyona girecek iki sinema filmi için sıkı bir diyete girerek 17 kilo verdi. Geçtiğimiz günlerde çekimleri tamamlanan 'Ah Be birader' ve 'Kadın Kafası' filmlerindeki karakterleri için kilo vermesi gereken Özkan, beslenme uzmanı eşliğinde diyet yaptı.

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir Kirişçi karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, son haliyle gündem oldu. Oynayacağı roller için kilo vermesi gereken Ufuk Özkan, spor yaparak toplamda 17 kilo verdi.

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Konuları tamamen birbirinden farklı iki projede mafya babası Ali ve sevgilisine evlenme teklifi eden beyaz yakalı Tankut karakterleriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Ufuk Özkan'ın son halini görenler ise tanımakta zorlandı.

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Bambaşka birine dönüşen ünlü oyuncuya sosyal medyada yorum ve beğeni yağdı. Özkan'ın yeni imajı sevenlerinden tam not aldı.

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