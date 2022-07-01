Tam 17 kilo verdi! Ufuk Özkan’ın son halini gören tanıyamadı

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir Kirişçi karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, son haliyle gündem oldu. Oynayacağı roller için kilo vermesi gereken Ufuk Özkan, spor yaparak toplamda 17 kilo verdi.

Konuları tamamen birbirinden farklı iki projede mafya babası Ali ve sevgilisine evlenme teklifi eden beyaz yakalı Tankut karakterleriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Ufuk Özkan'ın son halini görenler ise tanımakta zorlandı.

Bambaşka birine dönüşen ünlü oyuncuya sosyal medyada yorum ve beğeni yağdı. Özkan'ın yeni imajı sevenlerinden tam not aldı.