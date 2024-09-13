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  4. Tavşantepe'nin işbirlikçileri! Narin'in köyünde kamera ve nöbet detayı... Sahte ihbarlar yapıp sim kartları atmışlar

Tavşantepe'nin işbirlikçileri! Narin'in köyünde kamera ve nöbet detayı... Sahte ihbarlar yapıp sim kartları atmışlar

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
13.09.2024 10:27
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Türkiye tek yürek olup bir an önce Narin Güran'ın katil ya da katillerinin bulunmasını isterken, Tavşantepe köyündeki ilginç detaylara bir yenisi daha eklendi. İlk günden itibaren adeta sessizliğe gömülen köyde bazı evlere kamera takılması ve nöbet tutulması dikkat çekti. Elde edilen yeni bulgulara göre, bazı köylüler soruşturmayı yanlış yönlendirmek için sahte ihbarlar yapıp sim kartları atmışlar.

Narin Güran cinayetinde son dakika haberleri yakından takip ediliyor. 8 yaşındaki Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğüyle ilgili soruşturma sürerken, oklar ailenin üzerinde. Çelişkili ifadeler medyaya yansırken, gözler bir yandan da Tavşantepe'deki köylülerin üzerine çevrilmiş durumda.

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Türkiye Narin Güran cinayeti için ayağa kaldırmış durumda. Günler süren aramalar sonucu cansız bedeni bulunan Narin'in katil ya da katillerinin kim olduğuyla ilgili sır henüz çözülemedi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında aralarında amca, anne, ağabey ve itirafçının da olduğu toplam 10 kişi tutuklanırken; aile üyelerinin verdiği çelişkili ifadeler dikkat çekti.

KÖYDEKİ SESSİZLİK DİKKAT ÇEKTİ

KÖYDEKİ SESSİZLİK DİKKAT ÇEKTİ

Narin'in kaybolduğu ilk günden bu yana ekipler Diyarbakır'daki Tavşantepe köyüne adeta kamp kurarken, köydeki sessizlik ise herkesin dikkatini çekmişti.

BİRİLERİNİ Mİ KORUYORLAR?

BİRİLERİNİ Mİ KORUYORLAR?

Neredeyse herkesin akraba olduğu köyde, kimsenin cinayetle ilgili bir şey görmemiş olması hayatın olağan akışına ters düşerken; köylülerin ifadelerinde benzer cümleler kullanması "Birilerini mi koruyorlar? Sessizlik yemini mi ettiler?" sorularını gündeme getirmişti.

Soruşturmayla ilgili ekiplerin çalışmaları sürerken, Tavşantepe köylüleriyle ilgili ortaya çıkan yeni detaylar ise dikkat çekti.

Anahtar Kelimeler:
cinayet Narin Güran
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