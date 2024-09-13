Tavşantepe'nin işbirlikçileri! Narin'in köyünde kamera ve nöbet detayı... Sahte ihbarlar yapıp sim kartları atmışlar

Narin Güran cinayetinde son dakika haberleri yakından takip ediliyor. 8 yaşındaki Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğüyle ilgili soruşturma sürerken, oklar ailenin üzerinde. Çelişkili ifadeler medyaya yansırken, gözler bir yandan da Tavşantepe'deki köylülerin üzerine çevrilmiş durumda.
Türkiye Narin Güran cinayeti için ayağa kaldırmış durumda. Günler süren aramalar sonucu cansız bedeni bulunan Narin'in katil ya da katillerinin kim olduğuyla ilgili sır henüz çözülemedi.
Soruşturma kapsamında aralarında amca, anne, ağabey ve itirafçının da olduğu toplam 10 kişi tutuklanırken; aile üyelerinin verdiği çelişkili ifadeler dikkat çekti.
Narin'in kaybolduğu ilk günden bu yana ekipler Diyarbakır'daki Tavşantepe köyüne adeta kamp kurarken, köydeki sessizlik ise herkesin dikkatini çekmişti.
Neredeyse herkesin akraba olduğu köyde, kimsenin cinayetle ilgili bir şey görmemiş olması hayatın olağan akışına ters düşerken; köylülerin ifadelerinde benzer cümleler kullanması "Birilerini mi koruyorlar? Sessizlik yemini mi ettiler?" sorularını gündeme getirmişti.
Soruşturmayla ilgili ekiplerin çalışmaları sürerken, Tavşantepe köylüleriyle ilgili ortaya çıkan yeni detaylar ise dikkat çekti.