Tavşantepe'nin işbirlikçileri! Narin'in köyünde kamera ve nöbet detayı... Sahte ihbarlar yapıp sim kartları atmışlar

Narin Güran cinayetinde son dakika haberleri yakından takip ediliyor. 8 yaşındaki Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğüyle ilgili soruşturma sürerken, oklar ailenin üzerinde. Çelişkili ifadeler medyaya yansırken, gözler bir yandan da Tavşantepe'deki köylülerin üzerine çevrilmiş durumda.