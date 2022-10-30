Togg'un içindeki herkesi meraklandıran detay! Ne olduğu ortaya çıktı

Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV, dün Bursa'da TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'nde seri üretim bandından indi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, seri üretim bandından inen kırmızı renkteki C SUV ile tören alanına geldi. Togg'un dış görünüşü çok sayıda kişinin beğenisini alırken, Togg'un iç kısmında yer alan bir parça merak konusu oldu.

MERAK UYANDIRMIŞTI! İŞTE O DETAY

Merak edilen o parçanın kamera olduğu ortaya çıktı. Torpidoda, en çok merak edilen parça olan kamera ve sensörler bulunuyor. Verileri kaydederek güvenli sürüşe destek olan bu kamera ve sensör ilgi görüyor.

Sensörler yorgunluk algılayıcı olarak da çalışıyor. Buna ek olarak, cam tavanın kumanda edildiği yerde de gizlenebilen bir kamera ile aracın içi de kayıt altına alınabiliyor.