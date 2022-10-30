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Togg'un içindeki herkesi meraklandıran detay! Ne olduğu ortaya çıktı

30.10.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un 18 Temmuz 2020 tarihinde temeli atılan Togg Teknoloji Kampüsü’nü planlar doğrultusunda tamamlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Cumhuriyet Bayramı’nda törenle açıldı. Törende Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV, 1.300 Togg çalışanının alkışları arasında seri üretim bandından indi. Ancak Togg'un içindeki bir detay merak uyandırdı. Togg'un torpidosu üzerinde şoföre odaklı olan bu parçanın ne olduğu belli oldu.

Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV, dün Bursa'da TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'nde seri üretim bandından indi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, seri üretim bandından inen kırmızı renkteki C SUV ile tören alanına geldi. Togg'un dış görünüşü çok sayıda kişinin beğenisini alırken, Togg'un iç kısmında yer alan bir parça merak konusu oldu.

MERAK UYANDIRMIŞTI! İŞTE O DETAY

Merak edilen o parçanın kamera olduğu ortaya çıktı. Torpidoda, en çok merak edilen parça olan kamera ve sensörler bulunuyor. Verileri kaydederek güvenli sürüşe destek olan bu kamera ve sensör ilgi görüyor.

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Sensörler yorgunluk algılayıcı olarak da çalışıyor. Buna ek olarak, cam tavanın kumanda edildiği yerde de gizlenebilen bir kamera ile aracın içi de kayıt altına alınabiliyor.

TOGG'UN TASARIMI VE ÖZELLİKLERİ

Sabah'ın haberine göre, Togg'un ortaya çıkan yeni görüntülerinde torpidonun bir kısmının bej renk deriden yapıldığı ve bir kısmında da lüks otomobillerde kullanılan ahşabın yer aldığı görülüyor.

BOYDAN BOYA EKRAN

BOYDAN BOYA EKRAN
Togg'un konsolunda ekran kullanımı dikkat çekiyor. Otomobilde boydan boya yüksek çözünürlüklü ekranlar yer alıyor. Ayrıca kolçağın hemen önünde multimedya sistemi bulunmakta.

VİTES KOLÇAKTA

VİTES KOLÇAKTA
Otomobilin vitesi kolçak üzerinden ayarlanıyor. Yönlendirici tuş ile multimedya sistemi, dokunmatik harici olarak da kontrol edilebiliyor. Kolçak kısmında elektrikli park freni tuşu da yer alıyor.

İÇ RENK VE TASARIMI

İÇ RENK VE TASARIMI
Otomobilin içinde bej renk hakim. Havalandırma difüzörlerinde krom detaylar var. Koltuklar, tavan, kapı pandizotları bej renkten oluşuyor.

PEDALLARDA ÖNEMLİ DETAY

PEDALLARDA ÖNEMLİ DETAY
Alüminyumdan imal edilen pedallar spor görünümlü. Kapı eşiklerinde ise krom üzerine Togg yazısı bulunuyor.
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