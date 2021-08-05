Trakyalı Sergen Özen kimdir? MasterChef’te ortalığı kırdı geçirdi! 'Kendi helvanı kavurmuşsun'

MasterChef Türkiye’de yeni bölümde ortaya çıkan diyaloglar stüdyoyu ve tüm yarışmacıları adeta kahkahaya boğdu. Son bölümde eğlenceli konuşmasıyla dikkatleri üzerine çeken Trakyalı Sergen, şeflere cenaze helvası yaptığını söyledi. Diyaloglarıyla herkesi güldürmeyi başaran Sergen, dondurmaya normalinden fazla helva katınca eleştirildi.

İlgiyle izlenen ve lezzetli tarifler için yarışılan programda dondurma yapımı esnasında eğlenceli anlar yaşandı.

Yarışmacılar arasında bulunan, şivesi ve eğlenceli konuşmasıyla dikkatleri üzerine çeken Trakyalı Sergen, yaptığı dondurmayı sunarken şefleri oldukça güldürdü.

Dondurmanın nerede olduğunu soran şeflere “Orada” şeklinde yanıt veren yarışmacının "Helva süper, cenaze helvası" demesiyle stüdyo adeta kahkahaya boğuldu.

Şeflerin dondurmanın nerede olduğuna sormasına karşılık “İçine koyma dediniz, üstüne de koyma dediniz. Yanına bıraktım ben de” diyen yarışmacı, şivesi ve eğlenceli cevaplarıyla şefleri ve tüm arkadaşlarını kahkahaya boğdu.