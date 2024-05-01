Gözler, Erdoğan'la yapacağı görüşmeye çevrilmişken... Fatih Portakal, CHP liderinin o sözlerine dikkat çekti: İlk gol Özel'den!

Seçimlerin ardından gündeme gelen yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili ilk somut adım dün atıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da hazırlıklar kapsamında CHP'yi ziyaret etti. İki isim kritik görüşmenin ardından kameralar karşısına geçti. Ziyaretin olumlu geçtiği belirtilirken Kurtulmuş görüşmede maddelerin konuşulmadığını belirtti. CHP lideri Özel'in yaptığı açıklamada ise dikkat çekti.

CHP LİDERİ ÖZEL: "ERDOĞAN'A DA BUNU DİLE GETİRECEĞİM"

Öncelikle mevcut anayasaya uyulması gerektiğinin altını çizen Özel, "Yeni anayasa konuşulurken mevcut anayasa tam uyum sağlanması gerektiğini ifade ettik. Bir önceki anayasada iyiydi ama uyulmadı. Erdoğan'la yapacağımız görüşme de benim için önemlidir. Anayasaya uyulmuyorken yenisini yapsak ne olur yapmasak ne olur? Bunu dile getireceğim." ifadelerini kullandı.

FATİH PORTAKAL: İLK GOL ÖZEL'DEN!

Sözcü TV'deki yayında kritik görüşmenin haberini sunan gazeteci Fatih Portakal ise "İlk gol Özel'den" başlığını kullandı. CHP lideri Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesi kullandığı ifadelere dikkat çeken Portakal, şu yorumda bulundu;

"Şimdi burada neden gol biliyor musunuz? Açık açık söylüyor kameralar önünde. Ama şimdi Erdoğan'la Özgür Özel büyük bir ihtimalle kameralar önüne gelmez diye düşünüyorum. Erdoğan gelmek istemez yani onu kıratına görmez vesaire karatında görmez.

"FIRSATI YAKALAMIŞ ÖZGÜR ÖZEL"

E şimdi burada fırsatı yakalamış Özgür Özel. Net cümleler çok net. Özgür Özel diyor ki 'Uyucaksanız anayasa yapalım diyor, yeni anayasa toplumun beklentisi var mı sormak gerekiyor diyor, uyulmayacaksa neden yapıyoruz diyor.

Golü bu şekilde attı yani. Erdoğan'la kameralar karşısına çıkamayacağını biliyordu Özgür Özel. Bu yüzden de Numan beyle kameralar karşısına çıkıp mesajlarını verdi. 'Ben gidiyorum ama bak ben zaten bunları masada söyleyeceğim' diye veya bunlar konuşulacak diye.

"KİMİLERİ TARAFINDAN ELEŞTİRİLİYORDU"

Çünkü kimi taraflar, kimi yerler tarafından eleştiriliyordu. İşte gitmesin, etmesin, şöyle olsun diye. Neden gitmesin canım gitsin ama her şey de şeffaf olsun.

Adalet sisteminden bahsedelim biraz aslında olmayan. Hani anayasayı değiştirmeye çalışıyorlar ya daha AYM'nin 1 Mayıs kararını uymuyorlar ondan sonra çıkıp anayasayı değiştirelim diyorlar.

Atalay'ın kararına uymuyor ondan sonra 'biz anayasayı değiştireceğiz, sivil demokratik ve kapsamlı bir anayasa yapacağız' diyorlar.

"2 YAŞINDAKİ ÇOĞUM BİLE İNANMAZ"

Yapma ya biz de çocuğuz ya. Yayından önce konuştuk. Burada Tarık var bizim arkadaşımız. 2 yaşında da çocuğu var. Tarık '2 yaşındaki çocuğum bile buna inanmaz' dedi O yüzden bu anayasa falan çıkmaz. Adalete gelelim."