HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gözler, Erdoğan'la yapacağı görüşmeye çevrilmişken... Fatih Portakal, CHP liderinin o sözlerine dikkat çekti: İlk gol Özel'den!

Gözler, Erdoğan'la yapacağı görüşmeye çevrilmişken... Fatih Portakal, CHP liderinin o sözlerine dikkat çekti: İlk gol Özel'den!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
01.05.2024 08:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da tüm gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yapacağı görüşmeye çevrilmişken; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş dün CHP grubunu ziyaret etti. Kritik görüşme sonrası Özel'in kullandığı ifadeler dikkat çekerken, gazeteci Fatih Portakal'ın "İlk gol Özel'den!" yorumu ise gündem oldu.

Gözler, Erdoğan'la yapacağı görüşmeye çevrilmişken... Fatih Portakal, CHP liderinin o sözlerine dikkat çekti: İlk gol Özel'den!

Seçimlerin ardından gündeme gelen yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili ilk somut adım dün atıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da hazırlıklar kapsamında CHP'yi ziyaret etti. İki isim kritik görüşmenin ardından kameralar karşısına geçti. Ziyaretin olumlu geçtiği belirtilirken Kurtulmuş görüşmede maddelerin konuşulmadığını belirtti. CHP lideri Özel'in yaptığı açıklamada ise dikkat çekti.

CHP LİDERİ ÖZEL: "ERDOĞAN'A DA BUNU DİLE GETİRECEĞİM"

Öncelikle mevcut anayasaya uyulması gerektiğinin altını çizen Özel, "Yeni anayasa konuşulurken mevcut anayasa tam uyum sağlanması gerektiğini ifade ettik. Bir önceki anayasada iyiydi ama uyulmadı. Erdoğan'la yapacağımız görüşme de benim için önemlidir. Anayasaya uyulmuyorken yenisini yapsak ne olur yapmasak ne olur? Bunu dile getireceğim." ifadelerini kullandı.

GDFGD

FATİH PORTAKAL: İLK GOL ÖZEL'DEN!

Sözcü TV'deki yayında kritik görüşmenin haberini sunan gazeteci Fatih Portakal ise "İlk gol Özel'den" başlığını kullandı. CHP lideri Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesi kullandığı ifadelere dikkat çeken Portakal, şu yorumda bulundu;

"Şimdi burada neden gol biliyor musunuz? Açık açık söylüyor kameralar önünde. Ama şimdi Erdoğan'la Özgür Özel büyük bir ihtimalle kameralar önüne gelmez diye düşünüyorum. Erdoğan gelmek istemez yani onu kıratına görmez vesaire karatında görmez.

HFGH

"FIRSATI YAKALAMIŞ ÖZGÜR ÖZEL"

E şimdi burada fırsatı yakalamış Özgür Özel. Net cümleler çok net. Özgür Özel diyor ki 'Uyucaksanız anayasa yapalım diyor, yeni anayasa toplumun beklentisi var mı sormak gerekiyor diyor, uyulmayacaksa neden yapıyoruz diyor.

Golü bu şekilde attı yani. Erdoğan'la kameralar karşısına çıkamayacağını biliyordu Özgür Özel. Bu yüzden de Numan beyle kameralar karşısına çıkıp mesajlarını verdi. 'Ben gidiyorum ama bak ben zaten bunları masada söyleyeceğim' diye veya bunlar konuşulacak diye.

"KİMİLERİ TARAFINDAN ELEŞTİRİLİYORDU"

Çünkü kimi taraflar, kimi yerler tarafından eleştiriliyordu. İşte gitmesin, etmesin, şöyle olsun diye. Neden gitmesin canım gitsin ama her şey de şeffaf olsun.

Adalet sisteminden bahsedelim biraz aslında olmayan. Hani anayasayı değiştirmeye çalışıyorlar ya daha AYM'nin 1 Mayıs kararını uymuyorlar ondan sonra çıkıp anayasayı değiştirelim diyorlar.

GFDHFDHJ

Atalay'ın kararına uymuyor ondan sonra 'biz anayasayı değiştireceğiz, sivil demokratik ve kapsamlı bir anayasa yapacağız' diyorlar.

"2 YAŞINDAKİ ÇOĞUM BİLE İNANMAZ"

Yapma ya biz de çocuğuz ya. Yayından önce konuştuk. Burada Tarık var bizim arkadaşımız. 2 yaşında da çocuğu var. Tarık '2 yaşındaki çocuğum bile buna inanmaz' dedi O yüzden bu anayasa falan çıkmaz. Adalete gelelim."

İstanbul'da 1 Mayıs! Taksim'e çıkan yollar kapatıldı İstanbul'da 1 Mayıs! Taksim'e çıkan yollar kapatıldı

Mynet Youtube

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlkokullu erkek öğrencilerin bu hali gündem olduİlkokullu erkek öğrencilerin bu hali gündem oldu
12 ilde DEAŞ operasyonu! 41 şüpheli yakalandı12 ilde DEAŞ operasyonu! 41 şüpheli yakalandı
İzmir’de helikopter destekli operasyon!İzmir’de helikopter destekli operasyon!
Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Numan Kurtulmuş Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan
En Çok Okunan Haberler
Altın fiyatlarında saat 21.00 bekleyişi

Altın fiyatlarında saat 21.00 bekleyişi

Allianz Arena'da neler oldu neler, 2 penaltı 4 gol! Arda Güler...

Allianz Arena'da neler oldu neler, 2 penaltı 4 gol! Arda Güler...

Prof. Dr. Naci Görür: ‘Bunları konuşmanın hiç anlamı yok!’

Prof. Dr. Naci Görür: ‘Bunları konuşmanın hiç anlamı yok!’

İsrail polisine bıçakla saldırırken vurularak öldürülmüştü! O ilde görevli imam olduğu ortaya çıktı

İsrail polisine bıçakla saldırırken vurularak öldürülmüştü! O ilde görevli imam olduğu ortaya çıktı

Başkenti dolu ve yağmur vurdu! Aniden bastırdı, caddeler göle döndü

Başkenti dolu ve yağmur vurdu! Aniden bastırdı, caddeler göle döndü

İstanbul'da 1 Mayıs! Taksim'e çıkan yollar kapatıldı

İstanbul'da 1 Mayıs! Taksim'e çıkan yollar kapatıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda %25 indirim

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda %25 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.