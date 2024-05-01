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  4. SON DAKİKA | İstanbul'da 1 Mayıs alarmı! CHP ve DİSK çağrı yapmıştı, Taksim'e çıkan yollar kapatıldı

SON DAKİKA | İstanbul'da 1 Mayıs alarmı! CHP ve DİSK çağrı yapmıştı, Taksim'e çıkan yollar kapatıldı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
01.05.2024 06:24
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Son dakika haberi: İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri için Taksim Meydanı'na bu yıl da izin verilmedi. CHP ve DİSK başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları ise Taksim çağrısında bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise yasak kararından geri adım atmazken, sabah saatlerinden itibaren Taksim'e çıkan yollar kapatılmaya başlandı.

SON DAKİKA | İstanbul'da 1 Mayıs alarmı! CHP ve DİSK çağrı yapmıştı, Taksim'e çıkan yollar kapatıldı

ÖNEMLİ GELİŞMELER

Son dakika haberi: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri için Taksim Meydanı'na bu yıl da izin verilmedi. CHP ve DİSK başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları ise Taksim çağrısında bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise yasak kararından geri adım atmazken, sabah saatlerinden itibaren Taksim'e çıkan yollar kapatılmaya başlandı. İşte İstanbul'da gün boyu dakika dakika yaşananlar....

06.00

TASKİM'E ÇIKAN YOLLAR KAPATILDI

İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla alınan önlemler kapsamında; sabah erken saatlerde Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı.

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Meydana çıkan cadde ve sokaklarda araç parkına izin verilmezken, Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydanı ve Dolmabahçe'de otoparklarda bulunan park halindeki araçlar kaldırıldı.

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Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Kadıköy'de ise çöp konteynerleri kaldırılırken, taş ve bunun gibi maddeler temizlendi.

Tedbir alınan alanlarda belediyelere ait araç ve personelin bulunmasına da izin verilmedi.

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