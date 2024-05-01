SON DAKİKA | İstanbul'da 1 Mayıs alarmı! CHP ve DİSK çağrı yapmıştı, Taksim'e çıkan yollar kapatıldı

Son dakika haberi: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri için Taksim Meydanı'na bu yıl da izin verilmedi. CHP ve DİSK başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları ise Taksim çağrısında bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise yasak kararından geri adım atmazken, sabah saatlerinden itibaren Taksim'e çıkan yollar kapatılmaya başlandı. İşte İstanbul'da gün boyu dakika dakika yaşananlar....