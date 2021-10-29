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Trans Youtuber 'Prenses Yasmin' kostümüyle nefes kesti

29.10.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü YouTuber Nikita Dragun, 'Aladdin'in Sihirli Lambası'nın 'Yasmin' karakterine bürünerek Cadılar Bayramı partisine katıldı.

Sık sık magazin gündeminde yer alan Amerikalı YouTuber Nikita Dragun, Cadılar Bayramı partisine giderken görüntülendi.

PRENSES JASMİNE NIKITA DRAGUN

Magazinde sık sık gündem olmayı başaran dünyaca ünlü Amerikalı YouTuber Nikita Dragun, Cadılar Bayramı partisine katılırken görüntülendi.
Geçtiğimiz yıllarda trans birey olduğunu açıklayarak, cinsiyet değiştirme operasyonu da dahil değişimini tamamlayan ünlü femomen magazin gündeminde sık sık yer alıyor.
Cadılar Bayramı partisine katılan ünlü isim, Aladdin'in Sihirli Lambası masalının Prenses Yasmin karakterinin kostümüyle kusursuz bir görüntü sergiledi.
Partiye girerken görüntülenen ünlü fenomen, objektiflere poz vermeyi ihmal etmedi.
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