Trans Youtuber 'Prenses Yasmin' kostümüyle nefes kesti

Sık sık magazin gündeminde yer alan Amerikalı YouTuber Nikita Dragun, Cadılar Bayramı partisine giderken görüntülendi.
PRENSES JASMİNE NIKITA DRAGUN
Magazinde sık sık gündem olmayı başaran dünyaca ünlü Amerikalı YouTuber Nikita Dragun, Cadılar Bayramı partisine katılırken görüntülendi.
Geçtiğimiz yıllarda trans birey olduğunu açıklayarak, cinsiyet değiştirme operasyonu da dahil değişimini tamamlayan ünlü femomen magazin gündeminde sık sık yer alıyor.
Cadılar Bayramı partisine katılan ünlü isim, Aladdin'in Sihirli Lambası masalının Prenses Yasmin karakterinin kostümüyle kusursuz bir görüntü sergiledi.
Partiye girerken görüntülenen ünlü fenomen, objektiflere poz vermeyi ihmal etmedi.
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