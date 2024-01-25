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  4. Transparan giyen Burcu Özberk iddialı pozlarını peş peşe paylaştı! Beğeni yağdı

Transparan giyen Burcu Özberk iddialı pozlarını peş peşe paylaştı! Beğeni yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.01.2024 16:22 | Son Güncelleme:
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Son olarak Şükrü Özyıldız ile başrolünü paylaştığı Ruhun Duymaz dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Burcu Özberk bu defa iddialı pozlarıyla adından söz ettirdi. Beyaz transparan elbisesiyle poz veren Özberk'in cesur tarzı takipçilerinden tam not aldı.

Güneşin Kızları, Şahane Damat, Afili Aşk, Aşk Mantık İntikam, Kraliçe ve Ruhun Duymaz gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Burcu Özberk bu defa iddialı pozlarıyla gündem oldu.

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İDDİALI POZLARINI PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Sosyal medya üzerindeki paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Özberk beyaz transparan elbisesiyle poz verdi.
Ünlü ismin beyaz kalp emojisiyle paylaştığı kareleri kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Ünlü isme sosyal medyada; 'Harika görünüyorsun', 'Melek gibi', 'Güzelliğin halis mi?', 'Muhteşemsin' gibi yorumlar yapıldı.
Burcu Özberk 11 Aralık 1989 tarihinde doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.
Muhteşem Yüzyıl adlı dizideki Huricihan Sultan karakteriyle oyunculuğa ilk adımını attı.
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Burcu Özberk kraliçe ünlü oyuncu
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