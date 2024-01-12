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    4. Twerk yaptığı videolarla ünlenmişti! Sosyal medya fenomeni Shilpa Sethi tamamen şeffaf tulumuyla sokakta dolaştı

    Twerk yaptığı videolarla ünlenmişti! Sosyal medya fenomeni Shilpa Sethi tamamen şeffaf tulumuyla sokakta dolaştı

    12.01.2024 15:36 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan twerk yaparken çekilen dans videolarını paylaşarak ünlenen Shilpa Sethi cesur pozları sayesinde kısa sürede fenomene dönüştü. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken Sethi, kalabalık bir sokakta şeffaf tulumuyla boy gösterdi. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

    24 yaşındaki sosyal medya fenomeni Shilpa Sethi, plastik cerrahiye 100 bin sterlin (yaklaşık 3 milyon 830 bin 542 TL) harcadıktan sonra popülerliğe ulaştı.


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    Sosyal medyada özellikle dans ederek twerk yaptığı anları paylaşan Sethi bu kez soluğu sokakta alarak şeffaf tulumuyla halkın nabzını tuttu. Fenomen ismin sokak ortasındaki cesur pozu hayranlarının ilgisini çekti.
    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini toplayan paylaşımında Sethi, övgü dolu yorumlar aldı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Tıpkı bir güzellik abidesi. Seksi ve son derece güzel" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Muhteşemsin" dedi.
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    sosyal medya Twerk fenomen
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