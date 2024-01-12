Twerk yaptığı videolarla ünlenmişti! Sosyal medya fenomeni Shilpa Sethi tamamen şeffaf tulumuyla sokakta dolaştı

24 yaşındaki sosyal medya fenomeni Shilpa Sethi, plastik cerrahiye 100 bin sterlin (yaklaşık 3 milyon 830 bin 542 TL) harcadıktan sonra popülerliğe ulaştı.



Sosyal medyada özellikle dans ederek twerk yaptığı anları paylaşan Sethi bu kez soluğu sokakta alarak şeffaf tulumuyla halkın nabzını tuttu. Fenomen ismin sokak ortasındaki cesur pozu hayranlarının ilgisini çekti.