Ülke puanı nasıl hesaplanıyor? UEFA katsayıları hesaplama yöntemi nedir?

KATSAYI HESAPLAMA YÖNTEMİ/ MİLLİ TAKIM KATSAYILARI/ ESKİ SİSTEM

UEFA'nın her 2 senede bir Aralık veya Kasın aylarında eleme maçlarının sona ermesinin ardından açıklanan Millî Futbol Takımlarının sıralamasında kullanılan katsayıya denir. Yeni katsayı hesaplama yöntemi 20 Mayıs 2008'de ilan edildi ve ilk kez Kasım 2009'da açıklandı. Sistem her 2 yıllık periyotlar şeklinde yürüyor. Her periyot yılına göre, FIFA Dünya Kupası veya Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçlarını ve finallerini kapsıyor Bu noktada özel maçlar değerlendirilmiyor. Gerçekleşen her millî maç için aşağıda yazılan kurallara göre puanlar veriliyor ve maç başına puan hesaplanıyor.