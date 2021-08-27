Ülke puanı nasıl hesaplanıyor? UEFA katsayıları hesaplama yöntemi nedir?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup kuraları çekildi. Süper Lig şampiyonu Beşiktaş kura çekimine direkt olarak katılım sağladı. Aynı zamanda kura çekiminde ülke puanları da etkili oldu. Bunun ardından ülke puanlarının nasıl hesaplandığı sporseverler tarafından merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

3 çeşit katsayı hesabı yapılıyor. Bunlar Milli takım katsayıları, ülke katsayıları ve takım katsayıları. * Millî takım katsayıları: Millî Futbol Takımlarının, Avrupa Futbol Şampiyonası eleme turları ve finalleri kura çekimindeki torba durumunu belirlemekte kullanılıyor. * Ülke katsayıları: Bir üye ülke federasyonundan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak takımların sayısı ve başlayacağı turların belirlenmesinde kullanılıyor. * Takım katsayıları: UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne yerel liglerinden katılma hakkı kazanan kulüplerin eleme turlarına seribaşı olarak girip girmeyeceği ve grup aşamalarında torbaları belirlemekte kullanılıyor.

KATSAYI HESAPLAMA YÖNTEMİ/ MİLLİ TAKIM KATSAYILARI/ ESKİ SİSTEM UEFA'nın her 2 senede bir Aralık veya Kasın aylarında eleme maçlarının sona ermesinin ardından açıklanan Millî Futbol Takımlarının sıralamasında kullanılan katsayıya denir. Yeni katsayı hesaplama yöntemi 20 Mayıs 2008'de ilan edildi ve ilk kez Kasım 2009'da açıklandı. Sistem her 2 yıllık periyotlar şeklinde yürüyor. Her periyot yılına göre, FIFA Dünya Kupası veya Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçlarını ve finallerini kapsıyor Bu noktada özel maçlar değerlendirilmiyor. Gerçekleşen her millî maç için aşağıda yazılan kurallara göre puanlar veriliyor ve maç başına puan hesaplanıyor.

* Oynanan her maç için 10,000 puan (sonuca bakılmadan) * Galibiyete 30,000 puan * Beraberliğe 10,000 puan * Penaltı atışlarıyla kazanana 20,000 puan kaybedene 10,000 puan * Atılan her gol için 501 puan * Yenilen her gol için -500 puan

Finaller öncesi play-off maçları 4,000 ekstra puan Finallerde grup maçları 8,000 ekstra puan; son 16 turu 12,000 ekstra puan; çeyrek final 18,000 ekstra puan; yarı final 28,000 ekstra puan; 3.lük maçı 18,000 ekstra puan; final maçı 38,000 e Ekstra puan Son 2 periyodun %40'ı en eski periyodun %20'si hesaba katılır. Bir takımın herhangi bir periyodu oynamaması durumunda diğer periyotlar ağırlıklandırılmış şekilde değerlendiriliyor. (Örnek vermek gerekirse 2015 Fransa katsayısı hesabında 2010-2012 periyodunun %33,3'ü 2012-2014 periyodunun %66,7'si dikkate alınacaktır.) Ev sahibi takımlar eleme turlarına katılmadığı için oynanmış olduğu en son eleme turu maçları dikkate alınıyor. (örneğin Fransa 2016 Avrupa Şampiyonası ev sahibi olduğu için 2017 katsayıları hesaplanırken 2014 Dünya Kupası eleme maçları dikkate alınacaktır)