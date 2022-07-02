Ünlü kahin Nostradamus’un 2022 kehanetleri bir bir çıkıyor! Geriye sadece o madde kaldı

1503 yılında dünyaya gelen Fransız astrolog, 1555 yılında insanlığın geleceğine kehanetlerini yazdığı 932 dörtlük şiirlerle kendi döneminde ünlenmeyi başardı. Şiirlerini Les Propheties isimli kitabında toplayan Nostradamus dünyanın oluşumundan bu yana insanlık tarihine dair birçok önemli olayı tahmin etti. 2022 yılı için Nostradamus’un kehanetleri de çok konuşulmuştu. Ünlü kahinin kehanetlerinin bir bir çıkması ise herkesi şaşırtmayı başardı.

HERKES ONU KONUŞUYOR

Nostradamus'un 467 yıl öncesinde kaleme aldığı insanlık tarihini değiştirebilecek kehanetleri anlatan kitabı 2007 yılında İtalya’nın başkenti Roma’daki bir müzeden çalınmasıyla ortaya çıkmıştı.

Nostradamus’un kitabında 2022 yılına ait ilk kehaneti savaşla ilgiydi. 2022 yılının Şubat ayında Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş sonrasında ünlü kahinin kehanetlerine olan ilgi arttı.

2022 yılında ülkelerin ekonomik anlamda zorluk yaşayacağından söz eden Nostradamus kitabında bu kehaneti, “Başrahipler, keşişler, öğrenecek acemiler yok. Bal mumdan çok daha pahalıya mal olacak. Buğdayın fiyatı çok yüksek. Çaresizlik yemek için yoldaş” sözleriyle anlattı.

Dünyaca ünlü kahinin 2022 yılındaki üçüncü kehaneti ise iklim kriziyle ilişkiliydi. Nostradamus, “Baş güneş gibi parıldayan denizi kavuracak. Karadeniz'in yaşayan balıkları hemen hemen kaynayacak. Rodos ve Cenova yarı aç olacak. Onları kesmek için yerel halk çok çalışacak” ifadelerini kullandı.