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  4. Ünlü oyuncu Fahriye Evcen tasarımcı kimliği ile moda dünyasına adım attı!

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen tasarımcı kimliği ile moda dünyasına adım attı!

30.06.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, oyunculuğun ardından moda dünyasına tasarımcı kimliği ile adım attı. Bir süredir üzerinde çalıştığı tasarımları dün satışa sunan Evcen, sosyal medya hesabından verdiği müjde ile tasarımlarını görüye çıkardı. Öte yandan kendi tasarımlarının modelliğini de kendisi yapan oyuncu, güzelliği ile göz kamaştırdı.

Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile 2017 yılında hayatını birleştiren Fahriye Evcen, önceki gün bir sürprizi olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Bombayı patlatan Evcen, oyunculuk kariyerinin ardından moda dünyasına adım atarak tasarımcı oldu. Ünlü oyuncu kendi tasarladığı kıyafetlerin modelliğini de yaparken, dün satışa çıkardığını da hayranalrı ile paylaştı.

Fahriye Evcen bombayı patlattı!

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, oyunculuktan sonra yapacağı yeni işini açıklayarak müjdeyi verdi.

MÜJDEYİ BÖYLE VERDİ

MÜJDEYİ BÖYLE VERDİ
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Heyecanımı tarif edemediğim ve paylaşmaya sabırsızlandığım bir sürprizim var size" demişti.

MODA DÜNYASINA ADIM ATTI

MODA DÜNYASINA ADIM ATTI
Dün İnstagram hesabından kendi markasının tanıtımını yayınlayarak tasarımcı kimliği ile moda dünyasına adım attığını duyurdu.

TASARIMLARINI SATIŞA SUNDU

TASARIMLARINI SATIŞA SUNDU
Pandemi sürecinde üzerinde çalıştığı tasarı kıyafetleri hayranları ile paylaşan Evcen, koleksiyonunu dün satışa sundu.

GÜZELLİĞİ İLE BÜYÜLEDİ

GÜZELLİĞİ İLE BÜYÜLEDİ
İnternet üzerinden satışa sunduğu tasarımların modelliğini kendisinin yaptığı gözlerden kaçmazken, güzelliği ile tırnak ısırttı.
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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Fahriye Evcen
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