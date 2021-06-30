Ünlü oyuncu Fahriye Evcen tasarımcı kimliği ile moda dünyasına adım attı!

Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile 2017 yılında hayatını birleştiren Fahriye Evcen, önceki gün bir sürprizi olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Bombayı patlatan Evcen, oyunculuk kariyerinin ardından moda dünyasına adım atarak tasarımcı oldu. Ünlü oyuncu kendi tasarladığı kıyafetlerin modelliğini de yaparken, dün satışa çıkardığını da hayranalrı ile paylaştı.