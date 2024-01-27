Ünlü şarkıcı Taylor Swift'in yapay zekayla oluşturulan müstehcen görüntüleri sosyal medyada yayıldı! Tepkilerin üzerine Beyaz Saray'dan yasal düzenleme hamlesi geldi

“BU TÜR İÇERİKLERE KARŞI SIFIR TOLERANS POLİTİKAMIZ VARDIR”

Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformu güvenlik ekibi (eski adıyla Twitter) paylaşılan müstehcen görüntüler için, “X'te Rızaya Dayalı Olmayan Müstehcen (NCN) görüntüleri yayınlamak kesinlikle yasaktır ve bu tür içeriklere karşı sıfır tolerans politikamız vardır. Ekiplerimiz tespit edilen tüm görüntüleri aktif bir şekilde kaldırmakta ve bunları yayınlamaktan sorumlu hesaplara karşı uygun önlemleri almaktadır. Başka ihlallerin derhal ele alınmasını ve içeriğin kaldırılmasını sağlamak için durumu yakından izliyoruz. Tüm kullanıcılar için güvenli ve saygılı bir ortam sağlamaya kararlıyız” ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcıları, 'çocuklar dahil herkesin' yapay zeka kullanılarak müstehcen görüntülerin oluşturulabileceğine dikkat çeken yorumlar yaptı.