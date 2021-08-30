Ünlüler 30 Ağustos'ta ne dedi? "Adını anmayanlara inat bizim sana sevgimiz arşa çıkıyor!"

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99'uncu yıl dönümü... Bu coşkuya ortak olan ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. İşte ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları...

30 AĞUSTOS PAYLAŞIMLARI

EZGİ MOLA "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti sana müteşekkir! İyi ki bizim başımıza geldin. Her yıl daha da büyük bir özlemle anıyoruz! Hep keşke diyoruz bir kaç yıl daha yaşasaydın… Teşekkür ederiz Atam. Adını anmayanlara inat bizim sana sevgimiz arşa çıkıyor!"

CÜNEYT ARKIN "30 Ağustos Zaferi'nin 99'uncu yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun... "

MURAT BOZ "Zaferlerini, devrimlerini ve bizlere emanet ettiğin mirasını her zaman yaşatacağız Ata’m. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere özgürlüğümüz ve bağımsızlığımız için canlarını ortaya koymuş tüm şehit ve gazilerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız Kutlu Olsun."

TARKAN "Bugün bayrağımız her yerde özgürce dalgalanıyorsa Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."