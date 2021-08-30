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Ünlüler 30 Ağustos'ta ne dedi? "Adını anmayanlara inat bizim sana sevgimiz arşa çıkıyor!"

30.08.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Magazin dünyasının ünlü isimleri 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımlarıyla takipçilerinin dikkatini çekiyor. Gülben Ergen'den Gülşen'e işte ünlülerin paylaşımları.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99'uncu yıl dönümü...

Bu coşkuya ortak olan ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

İşte ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları...

30 AĞUSTOS PAYLAŞIMLARI

EZGİ MOLA

EZGİ MOLA
"30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti sana müteşekkir! İyi ki bizim başımıza geldin. Her yıl daha da büyük bir özlemle anıyoruz! Hep keşke diyoruz bir kaç yıl daha yaşasaydın… Teşekkür ederiz Atam. Adını anmayanlara inat bizim sana sevgimiz arşa çıkıyor!"

CÜNEYT ARKIN

CÜNEYT ARKIN
"30 Ağustos Zaferi'nin 99'uncu yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun... "

MURAT BOZ

MURAT BOZ
"Zaferlerini, devrimlerini ve bizlere emanet ettiğin mirasını her zaman yaşatacağız Ata’m. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere özgürlüğümüz ve bağımsızlığımız için canlarını ortaya koymuş tüm şehit ve gazilerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız Kutlu Olsun."

TARKAN

TARKAN
"Bugün bayrağımız her yerde özgürce dalgalanıyorsa Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

GÜLBEN ERGEN

GÜLBEN ERGEN
"Nasıl bir ömür adamak... Nasıl bir liderlik... Ulusuna nasıl bir güç vermek! Söylediği her kelimeye inana inana, haykırarak! Bir ömür ilkelerinle yaşayacağıma ve üç oğlumu bu saygı ve inançla yetiştireceğime and içerim..."
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30 Ağustos Zafer Bayramı
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