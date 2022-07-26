Uşak'ta, karşı şeride geçerek devrilen otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen Hasan Yorulmaz (35) yönetimindeki 43 VF 422 plakalı otomobil, Uşak Üniversitesi Kavşağı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Daha sonra karşı şeride geçen otomobil, yola devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile eşi Emine Yorulmaz (28) ve kızı Miray Yorulmaz (6), ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Uşak'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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