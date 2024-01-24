Vakıfbank ve milli takımın yıldızı Zehra Güneş'ten transfer itirafı! Herkesin merak ettiği soruyu böyle yanıtladı

TRANSFER İTİRAFI

"Günün birinde farklı bir ligde oynamak ister misin?"



"Ben kendimi çok şanslı hissediyorum, çok küçük yaşta bu hayatta ne istediğimi bulduğum için. Kendimi bulabildiğim bir yerde çalıştığım için çok mutluyum. O yüzden her ligde oynayabileyeceğimi düşünüyorum. Çin, Japonya, İtalya, Türkiye hepsi çok değerli ligler voleybol adına. Ama hep bir içimde İtalya'da oynamak var. O yüzden sevdiğiniz işi bulmak bence nerede olduğunuz değil"