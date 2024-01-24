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  4. Vakıfbank ve milli takımın yıldızı Zehra Güneş'ten transfer itirafı! Herkesin merak ettiği soruyu böyle yanıtladı

Vakıfbank ve milli takımın yıldızı Zehra Güneş'ten transfer itirafı! Herkesin merak ettiği soruyu böyle yanıtladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.01.2024 07:44 | Son Güncelleme:
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Vakıfbank ve A Milli Voleybol Takımı'nda forma giyen Zehra Güneş, kariyerine dair konuşurken, herkesin merak ettiği konulardan biri olan transfere dair de oldukça dikkat çeken bir itirafta bulundu. İşte detaylar...

VakıfBank ve A Milli Takım'ın sevilen isimlerinden Zehra Güneş, TRT Spor'a verdiği röportajda kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu. yıldız oyuncu için en merak edilen konulardan biri olan transfer hedefi de kendisine sorulurken, Güneş bu soruya da dikkat çeken bir itirafta bulundu.

İŞTE ZEHRA GÜNEŞ'İN O SÖZLERİ...
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"ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM" 

"ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM" 

"Aslında tek ayak hücumları yapan bir orta oyuncu değilim takımdaki sorumluluğumun farkındayım. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ne zaman ne istenirse de yapmaya hazırım. Geçen sene servislerimle ilgili çok soru geliyordu, bu sene tek ayaklarımla ilgili soru geliyor. Her zaman, her sene daha da üstüne koyarak performansımı daha daha da bir şeyler katarak ilerlemek istiyorum"

GIOVANNI GUIDETTI YORUMU

GIOVANNI GUIDETTI YORUMU

"Giovanni Guidetti çok mükemmeliyetçi, çok net biri. Ne görürse direkt söyleyen biri. Net insanları çok seviyorum. Gerçekten bir şeyi dolandırmadan, ne olduğunu söyleyip hemen çözüme ulaşabiliyorsunuz. Farkında olmadığım yönlerimi ortaya çıkarmamı sağlıyor. Heykeltıraş diyebilirim onun için. İyi bir malzemeyi inanılmaz bir yere taşıyabiliyor. Onunla tanıştığım ve çalıştığım için çok mutluyum. Daha da devam edeceğiz gibi duruyor"

TRANSFER İTİRAFI 

TRANSFER İTİRAFI 

"Günün birinde farklı bir ligde oynamak ister misin?"

"Ben kendimi çok şanslı hissediyorum, çok küçük yaşta bu hayatta ne istediğimi bulduğum için. Kendimi bulabildiğim bir yerde çalıştığım için çok mutluyum. O yüzden her ligde oynayabileyeceğimi düşünüyorum. Çin, Japonya, İtalya, Türkiye hepsi çok değerli ligler voleybol adına. Ama hep bir içimde İtalya'da oynamak var. O yüzden sevdiğiniz işi bulmak bence nerede olduğunuz değil"

"EYFEL'İ KIPKIRMIZI GÖREBİLİRİZ" 

"EYFEL'İ KIPKIRMIZI GÖREBİLİRİZ" 

"Her sporcunun hayali Olimpiyatta kürsüde olmaktır. Bu yaz çok değişik duygular yaşayacağımıza inanıyorum ve sabırsızlanıyorum. Umarım Eyfel Kulesi'ni kıpkırmızı görebiliriz."

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Zehra Güneş son dakika milli takım VakıfBank voleybol takımı vakıfban hedefi
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