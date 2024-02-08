Vefat eden babasının telefona mesaj gönderdi! Dakikalar sonra aldığı cevabı paylaştı... "Bu beni çok duygulandırdı"

Reddit'te ismi Kathy olarak açıklanan bir kullanıcı merhum babasının telefonuna mesaj gönderdikten sonra şok edici bir sürprizle karşılaştı. Babasının 2020 yılında vefat ettiğini ve babasının öldüğü günden beri eski telefon numarasına mesajlar gönderdiğini ifade eden kadın bu kez hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı.
Zor bir günün ardından babasıyla sohbet etmek isteyen Kathy, numaraya "Seni her gün özlüyorum" mesajı gönderdi ama bir yanıt alacağını sanmıyordu. Sonra ani bir sürpriz onu tamamen şaşkına çevirdi. Karşısındakinden iki soru işaretinin bulunduğu bir mesaj alan Kathy, "Bu babamın eski telefon numarası, 2020'de vefat etti. Cevap beklemiyordum" diyerek hikayesini TikTok'ta anlattı.
Yabancının Kathy'ye karşı empati duyması çok uzun sürmedi ve genç kadınla evcil kedisinin fotoğrafını paylaşmak istediğini söyledi. Telefonun başındaki yabancı kişi, "Kara kedimin ne kadar aptal olduğunu görmek ister misin? İsmi Lucky." mesajını gönderdi.
Kedinin ismiyle ailesinin özel bir bağı olduğunu ifade eden Kathy, "Ben çocukken babam bize Lucky adında bir köpek yavrusu aldı. Bu mesaj onun tarafından kucaklanmışım gibi hissettirdi" dedi.
Hikaye sosyal medya platformunda paylaşıldığında kullanıcılar şaşkınlık içinde kaldı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü mesajın babasından gelen bir işaret olduğunu iddia etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Her yerde işaretler var ve sen de az önce babandan bir tane aldın" yorumunu ekledi. Bir başkas sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu beni çok duygulandırdı" diye konuştu.