Vefat eden babasının telefona mesaj gönderdi! Dakikalar sonra aldığı cevabı paylaştı... "Bu beni çok duygulandırdı"

Hikaye sosyal medya platformunda paylaşıldığında kullanıcılar şaşkınlık içinde kaldı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü mesajın babasından gelen bir işaret olduğunu iddia etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Her yerde işaretler var ve sen de az önce babandan bir tane aldın" yorumunu ekledi. Bir başkas sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu beni çok duygulandırdı" diye konuştu.