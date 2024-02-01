Sevgilisinin görüntülü aramasına tamamen çıplak bir şekilde cevap verdi! Ailesini bir anda karşısında görünce şaşırdı... "Ailesiyle birlikte olduğunu bilmiyordum"

Avustralyalı sosyal medya fenomeni Brittany Hockley, İsviçreli futbolcu Benjamin Siegris ile uzun mesafeli bir ilişki içindeyken sık sık görüntülü görüşmelerin kendilerine yardımcı olduğunu söyledi. 'Life Uncut' podcastine konuk olan Hockley, sevgilisiyle her gün görüntülü görüşme yaptığını ve genellikle saat farkı nedeniyle bu saatin sabah hazırlanırken olduğunu açıkladı. Ancak bir görüntülü görüşme sırasında fenomen isim başına gelen ilginç bir durumdan söz etti.