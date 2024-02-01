Sevgilisinin görüntülü aramasına tamamen çıplak bir şekilde cevap verdi! Ailesini bir anda karşısında görünce şaşırdı... "Ailesiyle birlikte olduğunu bilmiyordum"

Avustralyalı sosyal medya fenomeni Brittany Hockley, İsviçreli futbolcu Benjamin Siegris ile uzun mesafeli bir ilişki içindeyken sık sık görüntülü görüşmelerin kendilerine yardımcı olduğunu söyledi. 'Life Uncut' podcastine konuk olan Hockley, sevgilisiyle her gün görüntülü görüşme yaptığını ve genellikle saat farkı nedeniyle bu saatin sabah hazırlanırken olduğunu açıkladı. Ancak bir görüntülü görüşme sırasında fenomen isim başına gelen ilginç bir durumdan söz etti.
Erkek arkadaşın kendisini görüntülü aradığı sırada duşa girmek üzere olduğunu belirten Hockley, "Çıplak olamam onun için sorun değil. Telefonu açtım ve yere koydum. Duşun başlığını açmak için üzerinden atladım. Telefona baktığımda erkek arkadaşım ve ailesinin bana baktığını gördüm. Ben'in yanında annesi, babası ve kız kardeşi de vardı." dedi.
Sevgilisinin tüm ailesinin kendisine baktığını söyleyen Hockley, "Bir anda ne yapacağımı bilemedim. Onlar bana bakıyordu ben onlara ve ben çıplaktım. Kendimi hemen yere attım. Düşmenin etkisiyle kendimi yaraladım" diye konuştu.
Sevgilisi ve ailesinin büyükanne ile büyükbabasını ziyaret etmek için bir araya geldiklerini ifade eden Hockley, "Aramadan öncesinde beni uyarmadığı için sevgilime çok kızdım. Haytaım boyunca yaşadığım en uatanç verici andı. Gerçekten daha kötüsünü hayal dahi edemiyorum" ifadelerini kullandı.