Vücut kabulü paylaşımı olay oldu! Büyük beden sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls Nall bikinisiyle nefesleri kesti

Büyük beden sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls Nall, sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik anlayışına resmen meydan okudu. Standartlaştırılan güzellik tabularını yıkan ve her kadının sıfır beden olma zorunluluğu bulunmadığını ifade eden Nall, pembe bikini takımının içinde hayranlarının nabzını yükseltti. 23 yaşındaki fenomen isim bikinili paylaşımıyla hayranlarından tam not aldı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Londra’da çekilen gönderisine Nall, “Izzy tarafından vücut” notunu ekledi. Nall’in paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Nall’in kadınların kendi bedenlerinde mutlu hissetmelerini sağlama misyonunu üstlendiği paylaşımlarına adeta yorum ve beğeni yağdı.

Sosyal medya kullanıcılarınının büyük bir bölümü Nall’i gerçek bedenini ortaya koyma cesareti gösterdiği için tebrik etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “İnanılmaz derecede güzel görünüyorsun. Seninle gurur duyuyorum” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Güzelliği baştan yaratan kadın” yorumunu yaptı.