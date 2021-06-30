'Wonder Woman'ın yıldızı Gal Gadot üçüncü kez anne oldu!

Hızlı ve Öfkeli, Wonder Woman ve Batman v Superman: Dawn of Justice gibi projelerde yer alarak dünyanın en çok kazanan aktörleri arasına giren Gal Gadot, üçüncü bebeğini dünyaya getirdi. Jaron Varsano ile 2008 yılında hayatını birleştiren ünlü aktor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile müjdeli haberi hayranlarına verdi. Gönderisinin altına bebeğine Daiella ismini verdiğini de düştüğü not ile açıkladı.

Gal Gadot üçüncü çocuğunu kucağına aldı

'Wonder Woman'ın yıldız ismi Gal Gadot, üçüncü kez anne olmanın heyecanını yaşadı.

2008 yılında Jaron Varsano ile hayatını birleştiren 36 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile müjdeyi verdi.

Birçok prestijli filmde rol alan başarılı oyuncu bir kız bebek dünyaya getirdi.

Bir süredir ekranlardan uzak duran oyuncu, İnstagram hesabından çocukları ve eşi ile birlikte çekildiği fotoğrafını yayınladı.