'Wonder Woman'ın yıldızı Gal Gadot üçüncü kez anne oldu!

Hızlı ve Öfkeli, Wonder Woman ve Batman v Superman: Dawn of Justice gibi projelerde yer alarak dünyanın en çok kazanan aktörleri arasına giren Gal Gadot, üçüncü bebeğini dünyaya getirdi. Jaron Varsano ile 2008 yılında hayatını birleştiren ünlü aktor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile müjdeli haberi hayranlarına verdi. Gönderisinin altına bebeğine Daiella ismini verdiğini de düştüğü not ile açıkladı.