Yapay zeka fenomeni Emily Pellegrini sosyal medyayı sallıyor! Gören gerçek zannediyor... Kimse fark edemiyor

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken yapay zeka fenomeni Emily Pellegrini 200 bini aşkın takipçisiyle popülerliğini her geçen gün arttırıyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak takipçisi sayısını katlayan fenomen ismin yapay zeka ürünü olduğunu anlayabilenlerin sayısı bir hayli az.
Sosyal medya kullanıcılarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu gönderilerinde Emily Pellegrini genellikle cesur bir tavır tercih ediyor. Sanal mankeninin gerçek olmadığını öğrenen bazı sosyal medya kullanıcıları ise hayal kırıklığı yaşıyor.
Bir sosyal medya kullanıcısı fenomen ismin paylaşımlarına, "Yapay olamayacak kadar gerçek görünüyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Erkeklerin hiçbirinin anlamadığına eminim" yorumunu yaptı.