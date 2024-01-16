Yatak odasından gelen seslerle şaşkına döndü! Karısı ve sevgilisini yatakta basan koca öfkeden deliye döndü

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülerde bir adam yatak odasına girdiği anda karısını yorganın altında başka bir adamla cinsel birliktelik yaşarken yakaladı. İhanete uğrayan adam öfkeden deliye dönerken o anlar saniye saniye cep telefonuyla çekildi.
Karısı ve sevgilisini gördükten sonra sinirlenen adam yatağa doğru hamle yaptı ve karısının sevgilisini darp etmeye başladı. Tekme, tokat ve yumrukların konuştuğu anlarda genç kadın kocasına durması için yalvardı.
Karısının sevgilisini yataktan sürüyerek aşağıya indiren öfkeli koca yerden kalkmasına izin vermeyerek darp etmeye devam etti.
Görüntüler sosyal medyada viral olurken bazı kullanıcılar o anların kurgu olduğunu iddia etti, bazı kullanıcılar ise kendilerini adamın yerine koyduğunu söyleyerek üzüldüğünü söyledi.
Görüntüler 400 binden fazla izlenmeye ulaşırken sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı ise kocanın neden bu ilişkiyle ilgili bilinmeyen adam yerine karısını sorgulamadığını sordu.