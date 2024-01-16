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    4. Yatak odasından gelen seslerle şaşkına döndü! Karısı ve sevgilisini yatakta basan koca öfkeden deliye döndü

    Yatak odasından gelen seslerle şaşkına döndü! Karısı ve sevgilisini yatakta basan koca öfkeden deliye döndü

    16.01.2024 09:14 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada paylaşılan bir ihanet görüntüsü kısa sürede viral olmayı başardı. Görüntülerde evine girdiği anda yatak odasından gelen sesler üzerine harekete geçen bir eşin, karısını başka bir adamla yatakta yakaladığı anlar yer aldı. Gördükleri karşısında öfkeden deliye dönen adam, eşinin sevgilisine saldırarak onu tekme tokat dövdü.

    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülerde bir adam yatak odasına girdiği anda karısını yorganın altında başka bir adamla cinsel birliktelik yaşarken yakaladı. İhanete uğrayan adam öfkeden deliye dönerken o anlar saniye saniye cep telefonuyla çekildi.

    Kesfet

    Karısı ve sevgilisini gördükten sonra sinirlenen adam yatağa doğru hamle yaptı ve karısının sevgilisini darp etmeye başladı. Tekme, tokat ve yumrukların konuştuğu anlarda genç kadın kocasına durması için yalvardı.

    Karısının sevgilisini yataktan sürüyerek aşağıya indiren öfkeli koca yerden kalkmasına izin vermeyerek darp etmeye devam etti.

    Görüntüler sosyal medyada viral olurken bazı kullanıcılar o anların kurgu olduğunu iddia etti, bazı kullanıcılar ise kendilerini adamın yerine koyduğunu söyleyerek üzüldüğünü söyledi.

    Görüntüler 400 binden fazla izlenmeye ulaşırken sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı ise kocanın neden bu ilişkiyle ilgili bilinmeyen adam yerine karısını sorgulamadığını sordu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya ihanet
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