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    4. Yengesini evinde başka bir erkekle yakaladı! O anlar sosyal medyada gündem yarattı... 'Bildiğin gibi değil' diyerek kendisini savundu

    Yengesini evinde başka bir erkekle yakaladı! O anlar sosyal medyada gündem yarattı... 'Bildiğin gibi değil' diyerek kendisini savundu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    22.02.2024 16:10 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Yengesini ağabeyinin evinde başka bir erkekle yakalayan adamın ifşa ettiği ihanet görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcıların büyük bir bölümü görüntülere yorum yapmayı ihmal etmedi.

    Sosyal medyada yengesi ve yengesinin sevgilisini ağabeyinin evinde yakalayan bir adamın cep telefonuyla kaydederek ifşa ettiği görüntüler çok konuşuldu.


    youtube

    Yengesi ve sevgilisini iç çamaşırlarıyla yarı çıplak halde basan adamın görüntülerde, "Ağabeyimin namusunun yanında çırılçıplak ne işin var?

    Ben ikinizi yakaladım değil mi? Namusuma ikinizi de öldürürüm. Allah'ıma dinime ikinizi de öldürürüm. Ben bununla yengemi ağabeyimin evinin içinde yakaladım" ifadelerini kullandı.

    Mehmet Ağabey diyerek seslenen yenge ise görüntülerde ilk olarak bir kanepenin yanında saklanırken sonrasında sevgilisinin yanına gelerek, "Vallahi bildiğin gibi değil. Onun suçu yok" sözleriyle savunmaya çalıştı.

    O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben ne izledim ya" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Aldatma ihanet
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