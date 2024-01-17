Yeşilçam'ın 'Bayan Bacak'ı Serpil Örümcer'in son hali yürek sızlattı! Faturalarını ödeyebilmek için yardım istedi

Serpil Örümcer, bir şirkette sekreterlik yaparken, 1967 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında finale kalarak şöhret basamaklarına ilk adımını attı.

15 yaşındayken katıldığı yarışma sonrasında ise kendisine gelen teklifi reddetmeyerek şarkıcı oldu.