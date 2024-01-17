MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeşilçam'ın 'Bayan Bacak'ı Serpil Örümcer'in son hali yürek sızlattı! Faturalarını ödeyebilmek için yardım istedi

Yeşilçam'ın 'Bayan Bacak'ı Serpil Örümcer'in son hali yürek sızlattı! Faturalarını ödeyebilmek için yardım istedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.01.2024 15:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

1970'li yıllarda 'Bayan Bacak' lakabıyla ünlenen eski manken, oyuncu ve şarkıcı Serpil Örümcer, şimdilerde zor günler yaşıyor. Yıllardır sıkıntılı bir hayat mücadelesi veren Örümcer, son olarak elektrik, su ve doğal gaz faturalarını ödeyebilmek için yardım istedi. Serpil Örümcer'in son hali yürekleri sızlattı.

Serpil Örümcer, bir şirkette sekreterlik yaparken, 1967 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında finale kalarak şöhret basamaklarına ilk adımını attı.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

15 yaşındayken katıldığı yarışma sonrasında ise kendisine gelen teklifi reddetmeyerek şarkıcı oldu.
Serpil Örümcer 'Samanyolu' şarkısıyla bir döneme damgasını vuran Berkant ile evlendi.
Örümcer 'ilk aşkım' dediği Berkant'ın alkol problemi sebebiyle, ünlü şarkıcıdan hamileyken ayrıldı.
Uzun süredir zorlu bir hayat mücadelesi veren 71 yaşındaki Serpil Örümcer son haliyle hayranlarını üzdü.
Örümcer, elektrik, su ve doğal gaz faturalarını ödeyemediğini söylediği bir video çekti.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Serpil Örümcer yeşilçam Manken bayan bacak
En Çok Okunan Haberler
Emekliye zamlı maaşta ödeme takvimi netleşiyor

Emekliye zamlı maaşta ödeme takvimi netleşiyor

Dehşete düşüren görüntülere rağmen Yargıtay’dan dikkat çeken karar!

Dehşete düşüren görüntülere rağmen Yargıtay’dan dikkat çeken karar!

Bu acıya yürek dayanmaz! Küçük bebek feci şekilde can verdi…

Bu acıya yürek dayanmaz! Küçük bebek feci şekilde can verdi…

Faturaları için yardım istedi! Son hali üzdü

Faturaları için yardım istedi! Son hali üzdü

Tayland'a gidip cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu! Ameliyat masasından paylaştı

Tayland'a gidip cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu! Ameliyat masasından paylaştı

Erkan Baş Kadıköy'de resti çekti: Kendi adayımızı çıkartacağız!

Erkan Baş Kadıköy'de resti çekti: Kendi adayımızı çıkartacağız!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.