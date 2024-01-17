Yeşilçam'ın 'Bayan Bacak'ı Serpil Örümcer'in son hali yürek sızlattı! Faturalarını ödeyebilmek için yardım istedi

1970'li yıllarda 'Bayan Bacak' lakabıyla ünlenen eski manken, oyuncu ve şarkıcı Serpil Örümcer, şimdilerde zor günler yaşıyor. Yıllardır sıkıntılı bir hayat mücadelesi veren Örümcer, son olarak elektrik, su ve doğal gaz faturalarını ödeyebilmek için yardım istedi. Serpil Örümcer'in son hali yürekleri sızlattı.
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