Yol Arkadaşım 2 ne zaman ve nerede çekildi? Yol Arkadaşım 2 oyuncuları kimler?

Yol Arkadaşım'ın devamı olan Yol Arkadaşım 2 filminin yönetmeliği Bedran Güzel'e ait. Film yapımcılığı ise ilk filmde de olduğu gibi BKM Film'e ait. Çok Güzel Hareketler Bunlar programındaki performansıyla yıldızı parlayan isimlerden biri olan İbrahim Büyükak, filmin senaryosuna imza attı. İşte merak edilenler...

YOL ARKADAŞIM 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Yol Arkadaşım 2 filmi İstanbul'da çekildi.

YOL ARKADAŞIM 2 FİLMİ KONUSU Ayvalık'ta gerçekleşen yolculuk esnasında dost olan Şeref ve Onur ikilisi son 1 senede daha da birbirine kenetlenir.

Yol arkadaşı olan Şeref ve Onur son 1 yıl içinde ev arkadaşı da olur. Şeref ile Onur'un karakterleri birbirine tamamen zıttır ve ikilinin başına sürekli yeni dertler açılır.

Şeref, müzik camiasında kendisini göstermek isteyen Onur'un menajeridir. Ancak bu konuda hiçbir yeteneğe sahip değildir.