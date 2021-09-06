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Yol Arkadaşım 2 ne zaman ve nerede çekildi? Yol Arkadaşım 2 oyuncuları kimler?

06.09.2021 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 yapımı Yol Arkadaşım 2 filmi, 2017 yapımı "Yol Arkadaşım" filminin devamı olarak çekildi. Başrollerinde Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Ezgi Eyüboğlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı söz konusu filmde Gazeteci Ufuk Bayram'ın hikayesi ele alınıyor. İşte merak edilenler...

Yol Arkadaşım'ın devamı olan Yol Arkadaşım 2 filminin yönetmeliği Bedran Güzel'e ait. Film yapımcılığı ise ilk filmde de olduğu gibi BKM Film'e ait. Çok Güzel Hareketler Bunlar programındaki performansıyla yıldızı parlayan isimlerden biri olan İbrahim Büyükak, filmin senaryosuna imza attı. İşte merak edilenler...

YOL ARKADAŞIM 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Yol Arkadaşım 2 filmi İstanbul'da çekildi.

YOL ARKADAŞIM 2 FİLMİ KONUSU

YOL ARKADAŞIM 2 FİLMİ KONUSU
Ayvalık'ta gerçekleşen yolculuk esnasında dost olan Şeref ve Onur ikilisi son 1 senede daha da birbirine kenetlenir.
Yol arkadaşı olan Şeref ve Onur son 1 yıl içinde ev arkadaşı da olur. Şeref ile Onur'un karakterleri birbirine tamamen zıttır ve ikilinin başına sürekli yeni dertler açılır.
Şeref, müzik camiasında kendisini göstermek isteyen Onur'un menajeridir. Ancak bu konuda hiçbir yeteneğe sahip değildir.
Sorunlarla başa çıkamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç mümessilliğine geri dönme kararı alır. Şeref ise Onur'a bol sürprizli turne ayarlar.
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Anahtar Kelimeler:
Ezgi Eyüboğlu İbrahim Büyükak Oğuzhan Koç
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