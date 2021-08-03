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Yusuf Güney neden gözaltına alındı? İşte şarkıcı Yusuf Güney'in gözaltına alınma nedeni...

03.08.2021 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün gece Manavgat'ta devam eden yangın söndürme çalışmalarına yardım amaçlı bölgeye giden şarkıcı Yusuf Güney'in gözaltına alındığı öğrenildi. Gelişme sonrası ünlü şarkıcının neden gözaltına alındığı merak ediliyor. Peki Yusuf Güney neden gözaltına alındı? İşte şarkıcı Yusuf Güney'in gözaltına alınma nedeni ve detaylar...

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlar sonrası şarkıcı Yusuf Güney, Manavgat'ta devam eden yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Ünlü şarkıcının yardım amaçlı bölgeye gitmesinin ardından gözaltına alındığı öğrenildi. Peki Yusuf Güney neden gözaltına alındı?

Yusuf Güney neden gözaltına alındı?

Şarkıcı Yusuf Güney'in gözaltına alındığı haberi sonrası Yusuf Güney'in gözaltına alınma nedeni merak edilmeye başlandı.
Antalya Manavgat'taki orman yangınını söndürme çalışmaları esnasında çalışmalara destek veren şarkıcı Yusuf Güney, Çardak Mahallesi Balamut mevkiinde dün gece yangın söndürme işlemi yapmakta olan orman memurları ile tartışma yaşadı.

Orman memurları ile tartışma yaşadı

Orman memurları ile tartışma yaşadı
Yardım edilmesini istediği bölgelere müdahale edilmediği için sinirlenen şarkıcı Yusuf Güney'in orman memurlarının üzerine yürüdüğü ve yanında bulunan tabancasıyla birkaç el havaya ateş ettiği iddia edildi.

Gözaltına alındı!

Gözaltına alındı!
Şarkıcı şikayet üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı ve Taşağıl Jandarma Karakolu'na götürüldü. Gözaltı sonrası sanatçının işlemlerine devam edildiği öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler:
yangın Gözaltı Yusuf Güney
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