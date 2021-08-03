Yusuf Güney neden gözaltına alındı? İşte şarkıcı Yusuf Güney'in gözaltına alınma nedeni...

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlar sonrası şarkıcı Yusuf Güney , Manavgat'ta devam eden yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Ünlü şarkıcının yardım amaçlı bölgeye gitmesinin ardından gözaltı na alındığı öğrenildi. Peki Yusuf Güney neden gözaltına alındı?

Antalya Manavgat'taki orman yangınını söndürme çalışmaları esnasında çalışmalara destek veren şarkıcı Yusuf Güney, Çardak Mahallesi Balamut mevkiinde dün gece yangın söndürme işlemi yapmakta olan orman memurları ile tartışma yaşadı.

Orman memurları ile tartışma yaşadı

Yardım edilmesini istediği bölgelere müdahale edilmediği için sinirlenen şarkıcı Yusuf Güney'in orman memurlarının üzerine yürüdüğü ve yanında bulunan tabancasıyla birkaç el havaya ateş ettiği iddia edildi.