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Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! 'Devlet' vurgusu... İsim vererek anlattı: Ya siz deli misiniz?

Ersel Yıldırım Ersel Yıldırım Mynet Genel Yayın Yönetmeni
24.04.2024 10:12
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2016 yılında Efkan Ala'nın yerine İçişleri Bakanı olarak atanan Süleyman Soylu, 7 sene boyunca bu görevde bulundu. Göreve süresi boyunca kabinenin en çok konuşulan bakanlarından biri olan Süleyman Soylu, 4 Haziran 2023'te Mayıs seçimlerinden sonra koltuğunu Ali Yerlikaya'ya devretti. AK Parti'nin çok önemli isimlerinden biri olan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sessizliğini bozdu!

Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! 'Devlet' vurgusu... İsim vererek anlattı: Ya siz deli misiniz?

Hakkındaki iddialardan organize suç örgütüne yapılan operasyonlara kadar birçok konu hakkında konuşan Süleyman Soylu'nun açıklamaları gündem oldu! İsim vererek hakkında köşe yazısı yazan gazeteciler hakkında da yorum yapan Soylu, 'Bu arkadaşlar neye hizmet ettiklerini bilmiyorlar.' dedi.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, GDH Youtube kanalına konuk olurken bir anlamda sessizliğini de bozdu. İşte Süleyman Soylu'nun ses getiren açıklamaları...

'Son 10 ayda benim hakkımda 550 olumsuz köşe yazısı yazılmış, bu normal mi? 7 yıl İçişleri Bakanlığı yaptık, 33 saatte bir suç örgütü çökerttik. 1151 DEAŞlı terör örgütü mensubunu yakaladık.

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'FATİH ALTAYLI, TİMUR SOYKAN, MURAT AĞIREL...'

Murat Ağırel, Timur Soykan ve Fatih Altaylı! Bu arkadaşlar neye hizmet ettiğinin farkında değil. Türkiye'de 2021 ve 2022'de hiçbir cinayet faili meçhul kalmamıştır. Türkiye bu 7 yıl boyunca 1050 ton uyuşturucu yakaladı.

Bunu yakalayan insanlara bu haksızlık değil mi? Türkiye suç örgütlerine nefes aldırmayacak şekilde güvenlik altyapısını kurmuştur.

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'DÜNYADA ARANAN KİMSE TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI YAPILAMAZ'

Onların iddiasına göre herkes var bu işin içinde, tüm dünyanın gözü önünde biz bu iddiaları yapıyoruz ya siz deli misiniz! Dünyada aranan kimse Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılamaz.

Bir ülkenin İçişleri Bakanını aradığımda bana dedi ki 'Burada asıl aktör ABD'dir, burada onun ikna edilmesi lazım' Dünyanın hiçbir raporunda Türkiye'nin organize suçlarından, uyuşturucu suçlarından gri listeye alındığı söz konusu değildir böyle bir rapor yok.

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SÜLEYMAN SOYLU: DEVLET GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GEÇTİ

Ben 7 yıl İçişleri Bakanlığı yaptım, devlet gözümün önünden geçti dünyayı de biliyorum Türkiye'yi de biliyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Süleyman Soylu
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