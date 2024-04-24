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  4. 4 yaşındaki Sultan boğazı kesilerek öldürüldü! Tüyler ürperten vahşet... Her şeyi böyle itiraf etti

4 yaşındaki Sultan boğazı kesilerek öldürüldü! Tüyler ürperten vahşet... Her şeyi böyle itiraf etti

24.04.2024 10:10
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Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki Sultan Akgül, amcasının oğlu 14 yaşındaki A.A. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Sultan, ailesinin ortadan kaybolan kızları için jandarmaya haber vermesinin ardından evlerinin yanındaki samanlıkta boğazı kesilmiş halde bulundu. Sorgusunda Sultan’ı kendisine taş attığı için öldürdüğünü öne sürdüğü belirtilen A.A., tutuklandı.

4 yaşındaki Sultan boğazı kesilerek öldürüldü! Tüyler ürperten vahşet... Her şeyi böyle itiraf etti

Tüyler ürperten olay, dün kırsal Elmalar Mahallesi'nde meydana geldi. Ortadan kaybolan kızları Sultan Akgül’e ulaşamayan ailesi, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, Sultan için arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonunda, evlerinin yanındaki samanlıkta Akgül'ün boğazı kesilmiş cansız bedeni bulundu.

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SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Ekipler, yaptıkları araştırmada Sultan Akgül'ün amcasını oğlu A.A.'nın ayakkabılarında kan lekeleri tespit etti. Gözaltına alınan A.A., suçunu itiraf ederken, olayda kullanılan bıçak da ele geçirildi. Sorgusunda kuzenini kendisine taş attığı için öldürdüğünü öne sürdüğü öğrenilen A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)

4-YASINDAKI-SULTAN-KUZENI-TARAFINDAN-BO_44231 (2)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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cinayet Kahramanmaraş kuzen
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