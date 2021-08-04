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Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman başlayacak? Lord of Rings dizi olarak çekilecek!

04.08.2021 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema tarihinin en pahalı yapımlarından olacak Lord of Rings yani Yüzüklerin Efendisi için tarih belli oldu. Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit film serisinden yüzyıllar öncesinde geçecek olan dizi, izleyiciyi ekran karşısına kilitleyecek.

Yüzüklerin Efendisi dizisi için geri sayım başladı. Yeni Zelanda'da çekimleri yapılan Lord of Ring'in bir sezonu için 465 milyon dolar harcama yapıldığı öğrenildi. Yüzüklerin Efendisi ile ile ilgili ayrıntılara yavaş yavaş belli olurken, diziseverler tarihin en büyük bütçeli dizisini merakla bekliyor.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yüzüklerin Efendisi dizisi, 2 Eylül 2022’de Amazon'da yayınlanacak.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Dizi, Peter Jackson imzalı Yüzüklerin Efendisi ve The Hobbit serisinden yüzyıllar öncesinde geçecek. Henüz dizi ile ilgili pek bir bilgi paylaşılmadı, fakat Numenor Krallığı döneminde geçmesi bekleniyor.
Dunedain soyunun hikayesinin konu edineceği Yüzüklerin Efendisi dizisinde Owain Arthur, Robert Aramayo, Tom Budge, Nazanin Boniadi, Ismael Cruz Córdova, Morfydd Clark, Markella Kavenagh, Ema Horvath, Tyroe Muhafidin, Joseph Mawle, Megan Richards, Sophia Nomvete, Charlie Vickers, Dylan Smith ve Daniel Weyman oynayacak.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİNİN KONUSU

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİNİN KONUSU
İlk defa Aralık 2001 yılında gösterime giren Yüzüklerin Efendisi filminin dizi versiyonunun senaryosundan bazı ayrıntılar Ocak 2021’de sızdırıldı.
Sızdırılan özete göre, küçük beyliklerin nasıl krallıklar şekline geldiği, devasa krallıklarınsa nasıl yok olmayla karşı karşıya kaldığı, yaşanan olaylar esnasında nasıl beklenmeyen kahramanlık öykülerinin ortaya çıktığı, dizide detaylı bir şekilde ele alınacak.
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