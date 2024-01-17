Yüzündeki değişim olay oldu! Gökhan Özen botoks iddialarına böyle cevap verdi

2000’li yılların efsane isimlerinden biri olan ve “Aramazsan Arama”, “Dayanamam”, “Benim İçin N'apardın” gibi şarkılarıyla hafızalarımıza kazınan Gökhan Özen, bir süredir Türkiye’den uzakta bir hayat sürüyordu. Bir kaç ay önce ülkeye geri dönen Özen, Türkiye’ye gelir gelmez yeni projeler için harekete geçti.



Geçtiğimiz günlerde bir ödül törenine katılan Gökhan Özen'in yüzündeki değişim dikkat çekti.

Özen’in sosyal medyaya yansıyan görüntüsü tartışma yarattı ve ünlü şarkıcının estetik geçirdiği öne sürüldü.

Bu konuya sosyal medya hesabından çektiği bir video ile yanıt veren Özen, estetik yaptırdığı iddialarını yalanladı. Özen gözlerinden bir operasyon geçirdiğini kaydetti.

"YÜZÜMDE HİÇBİR İŞLEM YOK" Özen, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: “Uyandım bir baktım ki insanlar beni aramış: “Gökhan yüzünle ilgili geçirdiğiniz ameliyatla ilgili” Dün ödül törenine gidiyorum, orada basındaki bir arkadaşımız, filtreyi basıyor ekrana. Açı yakalamış, kontrastı falan abartmış, videoyu editliyor.