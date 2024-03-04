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  4. Zara'nın göğüs dekoltesi sosyal medyayı ikiye böldü! "Hiç yakıştıramadım"

Zara'nın göğüs dekoltesi sosyal medyayı ikiye böldü! "Hiç yakıştıramadım"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.03.2024 07:46
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Çocuk yaşta şöhret olan isimlerden Zara son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyordu. Zara son olarak sahne tarzıyla adından söz ettirdi. Göğüs dekoltesiyle sahnede boy gösteren şarkıcı Zara'nın kıyafeti sosyal medyayı ikiye böldü.

Zara sahne adıyla bilinen Neşe Zara Yılmaz paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme geliyor. Sahne tarzıyla ve zayıflamasıyla dikkat çeken şarkıcı Zara son olarak göğüs dekoltesiyle adından söz ettirdi.


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ZAYIFLAMA SIRRINI AÇIKLAMIŞTI

Verdiği kilolarla dikkat çeken Zara Kilo diyet yaptığını belirtirken, yakın zamanda bir yakınını kaybetmesinin de kilo vermesine sebep olduğunu söylemişti.

Bir hayli zayıflayan Zara'nın derin göğüs dekoltesi tercih etmesi sosyal medyada gündem oldu.

"Kilo verdim kendimi iyi hissediyorum bu kıyafet de konforlu ve şık" diyen Zara sosyal medyayı ikiye böldü.

Kimi takipçiler "Zara bu değil", "Dekolte modasına uymuş gereksiz", "Hiç yakıştıramadım" derken kimi de "Çok yakışmış" dedi.

Zara geçtiğimiz günlerde "Bir süredir de diyet yapıyorum. Öğlen saat 4ten sonra yemek yemiyorum. Sadece bitki çayları veya ödem attırıcılar kullanıyorum. Günde yaklaşık 16 saat aç kalıyorum. Bunun çok faydasını gördüm" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Zara dekolte
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