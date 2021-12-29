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  4. Galler'de öfkeli sincap 18 kişiyi hastanelik etti: Kana susamış gibiydi

Galler'de öfkeli sincap 18 kişiyi hastanelik etti: Kana susamış gibiydi

29.12.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galler'in Buckley kasabasında 48 saat boyunca öfke nöbeti geçiren bir sincap 18 kişiye saldırdı. Saldırdığı kişileri çeşitli yerlerinden yaralayan hayvan kasabada yaşayan insanların evden çıkamamasına neden oldu. Sincabın, bir kasaba sakini tarafından kafese konulduğu belirtildi. Sincabı bir kafese kapatıp hayvan kuruluşuna teslim eden bir kasabalı, ''Kana susamış gibiydi. Korkarım vurulması gerekiyor ve ben bir hayvan savunucusuyum, normalde bunu asla söylemem, ama durum bu'' şeklinde konuştu.

Galler'de öfkeli sincap 18 kişiyi hastanelik etti: Kana susamış gibiydi

Küçük bir Galler kasabasında yaşayanları korkutup, tetanoz aşısı olmalarına neden olan bir sincap, en az 18 kişinin yaralanmasına neden oldu.

48 saat içinde çocuklara, yaşlılara ve evcil hayvanlara saldıran hayvan 65 yaşındaki Corrine Reynolds adındaki bir kasaba sakini tarafından tuzağa düşürülüp yakalandı.

''ÜRKÜTEN BİR HIZI VAR''

Kasabalı bu süreç boyunca evden dışarıya adım dahi atamazken, Reynolds, ''Korkarım dost canlısı bir sincap değil. O bir haydut. Hızı ürkütücü, bahçe kulübemin çatısından bana doğru atladı. Yaşlı bir insanı elinden, sonrasında yine bir kişinin kafasından ısırdı. Kana susamış gibi. Korkarım vurulması gerekiyor ve ben bir hayvan savunucusuyum, normalde bunu asla söylemem, ama durum bu'' şeklinde konuştu.

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UYUTULDU

Sincap bir hayvan kuruluşuna teslim edildi ve uyutuldu. Yetkilililer "Bu sincabı uyutmak zorunda kaldığımız için inanılmaz derecede üzüldük, ancak 2019'da mevzuatta yapılan ve gri sincapları tekrar vahşi doğaya salmayı yasa dışı hale getiren değişiklikler nedeniyle başka seçeneğimiz kalmadı" dedi.

İngiltere'de dolaşımda 2 milyondan fazla gri sincap olduğunu tahmin ediyor.

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