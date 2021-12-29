Galler'de öfkeli sincap 18 kişiyi hastanelik etti: Kana susamış gibiydi

Küçük bir Galler kasabasında yaşayanları korkutup, tetanoz aşısı olmalarına neden olan bir sincap, en az 18 kişinin yaralanmasına neden oldu.

48 saat içinde çocuklara, yaşlılara ve evcil hayvanlara saldıran hayvan 65 yaşındaki Corrine Reynolds adındaki bir kasaba sakini tarafından tuzağa düşürülüp yakalandı.

''ÜRKÜTEN BİR HIZI VAR''

Kasabalı bu süreç boyunca evden dışarıya adım dahi atamazken, Reynolds, ''Korkarım dost canlısı bir sincap değil. O bir haydut. Hızı ürkütücü, bahçe kulübemin çatısından bana doğru atladı. Yaşlı bir insanı elinden, sonrasında yine bir kişinin kafasından ısırdı. Kana susamış gibi. Korkarım vurulması gerekiyor ve ben bir hayvan savunucusuyum, normalde bunu asla söylemem, ama durum bu'' şeklinde konuştu.

UYUTULDU

Sincap bir hayvan kuruluşuna teslim edildi ve uyutuldu. Yetkilililer "Bu sincabı uyutmak zorunda kaldığımız için inanılmaz derecede üzüldük, ancak 2019'da mevzuatta yapılan ve gri sincapları tekrar vahşi doğaya salmayı yasa dışı hale getiren değişiklikler nedeniyle başka seçeneğimiz kalmadı" dedi.

İngiltere'de dolaşımda 2 milyondan fazla gri sincap olduğunu tahmin ediyor.





