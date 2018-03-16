Game of Thrones final sezonuyla şoke edecek!

Game of Thrones'un 7. Sezonu hayranları tarafından önceki sezonlara göre daha az şiddet içerdiği için eleştirilmişti. HBO yetkilisi yeni sezonda dizideki karakterlerin bir bir öleceğini açıkladı. George R. R. Martin, sevilip sevilmediğine bakılmaksızın Ned Stark, Robb Stark, Joffrey Lannister, Ramsay Bolton gibi dizinin ana karakterlerini aniden öldürülmesine alışkın olan izleyiciler, geçen sezonda aradıkları heyecanı bulamadıklarından yakınmışlardı.

Ancak, Game of Thrones’un final sezonunda bu durumun değişeceği açıklandı. Öyle görülüyor ki, 8.sezonda hiç kimse güvende olmayacak ve dizide daha önce görülmeyen büyük savaşlar, katliamlar ve cinayetler yaşanacak.

ABD'li kablolu TV ağı HBO'nun dizilerden sorumlu Başkan yardımcısı Francesca Orsi, Kudüs'te düzenlenen INTV konferansında katılımcılara, Game of Thrones'ta kalan karakterlerin gelecek sezonda teker teker öleceğini söyledi.

Bu ölümlerin çok acıklı ve beklenmedik olduğunu vurgulayan Orsi, oyuncuların canlandırdığı karakterlerin akıbetlerini okuduklarında masaya iyice sokularak ağladıklarını belirtti: “Daha önce hiçbir oyuncu dizinin senaryosunu görmemişti. Okuduklarında ise her biri kendi ölümü yüzünden moral olarak çöktü. Final senaryosunda son birkaç kelime hepsini gözyaşlarına boğdu. En sonunda dizinin finali 15 dakika boyunca alkışlandı.”

ABD’li televizyon kuruluşu HBO, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada fantastik dizi Game of Thrones’un heyecanla beklenen final sezonun 6 bölüm halinde 2019 yılında yayınlanacağını duyurmuştu.