Game of Thrones'tan Yüzüklerin Efendisi dizisine bir transfer daha

Televizyon tarihinin gelmiş geçmiş en yüksek bütçeli yapımı olacak olan Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) dizisinden her geçen gün yeni haberler gelmeye devam ediyor. Yüzüklerin Efendisi serisinden esinlenilerek hazırlanan yeni dizinin kadrosuna Game of Thrones'ta Ned Stark'ın genç halini canlandıran Robert Aramayo katıldı.

Aktör diziye daha önce katılan ama program uyuşmazlığından dolayı ayrılan Will Poulter'ın rolünü devralacak. Deadline'ın haberine göre Aramayo'nun Beldor isminde genç bir kahramanı canlandırması bekleniyor.

GAME OF THRONES'TAN İKİ İSİM YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİNE GEÇTİ

Game of Thrones dizisinden Yüzüklerin Efendisi dizine transfer olan ilk isim Robert Aramayo değil. Geçtiğimiz aylarda Game of Thrones dizisinde Benjen Stark karakterini canlandıran Joseph Mawle’ı, Amazon’da yayınlanacak olan Yüzüklerin Efendisi dizisinde kötü karakter Oren olarak izleyeceğimiz belli olmuştu.

Dizinin ilk iki bölümünün yönetmenliğini ise Jurassic World: Fallen Kingdom yönetmeni J.A. Bayona üstleniyor. Kitaplarda fazla detayı verilmeyen İkinci Çağ’da geçecek olan yapımın ilk sezonunun 20 bölümden oluşması da beklentiler arasında.