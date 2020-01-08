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  4. Game of Thrones'tan Yüzüklerin Efendisi dizisine bir transfer daha

Game of Thrones'tan Yüzüklerin Efendisi dizisine bir transfer daha

DİZİ HABERLERİ  | 08.01.2020 15:44 | Son Güncelleme

Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) dizisinin başrol oyuncusu belli oldu. Game of Thrones’ta Ned Stark’ın gençliğine hayat veren, aynı zamanda Mindhunter dizisinde de rol alan Robert Aramayo, Yüzüklerin Efendisi dizisinde Beldor isminde genç bir kahramanı canlandıracak.

Game of Thrones'tan Yüzüklerin Efendisi dizisine bir transfer daha

Televizyon tarihinin gelmiş geçmiş en yüksek bütçeli yapımı olacak olan Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) dizisinden her geçen gün yeni haberler gelmeye devam ediyor. Yüzüklerin Efendisi serisinden esinlenilerek hazırlanan yeni dizinin kadrosuna Game of Thrones'ta Ned Stark'ın genç halini canlandıran Robert Aramayo katıldı.

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Aktör diziye daha önce katılan ama program uyuşmazlığından dolayı ayrılan Will Poulter'ın rolünü devralacak. Deadline'ın haberine göre Aramayo'nun Beldor isminde genç bir kahramanı canlandırması bekleniyor.

GAME OF THRONES'TAN İKİ İSİM YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİSİNE GEÇTİ

Game of Thrones dizisinden Yüzüklerin Efendisi dizine transfer olan ilk isim Robert Aramayo değil. Geçtiğimiz aylarda Game of Thrones dizisinde Benjen Stark karakterini canlandıran Joseph Mawle’ı, Amazon’da yayınlanacak olan Yüzüklerin Efendisi dizisinde kötü karakter Oren olarak izleyeceğimiz belli olmuştu.

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Dizinin ilk iki bölümünün yönetmenliğini ise Jurassic World: Fallen Kingdom yönetmeni J.A. Bayona üstleniyor. Kitaplarda fazla detayı verilmeyen İkinci Çağ’da geçecek olan yapımın ilk sezonunun 20 bölümden oluşması da beklentiler arasında.

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Yeni dizi ilk filmin/kitabın geçtiği zamanın 3000 yıl öncesinde, İkinci Çağ zamanında geçecek. Tolkien'in romanları ve filmler Üçüncü Çağ üzerine kurulu. İkinci Çağ'da Yüzüklerin Efendisi'nin merkezindeki yüzüğün ortaya çıkışı ve Sauron'un ilk yenilgisi gibi çeşitli hikayeler bulunuyor.

İKİNCİ SEZON İÇİN ONAY ÇIKTI

Dizi, şimdiden ikinci sezon onayını da garantiledi. Hatta ilk iki bölümün çekimleri tamamlandıktan sonra 4-5 aylık araya girecek ve senaryo ekibi ikinci sezonun yol haritasını çizip senaryolarını yazacak.

Yüzüklerin Efendisi dizisini J.D. Payne ve Patrick McKay hazırlıyor.


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Game of Thrones, Yüzüklerin Efendisi dizisi, The Lord of the Rings,

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