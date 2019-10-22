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Yüzüklerin Efendisi dizisinin kötü karakteri belli oldu

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 22.10.2019 14:59 | Son Güncelleme

Amazon’da yayınlanacak olan Yüzüklerin Efendisi dizisinin kötü karakteri Oren’i, Joseph Mawle canlandıracak.

Yüzüklerin Efendisi dizisinin kötü karakteri belli oldu

Televizyon tarihinin gelmiş geçmiş en yüksek bütçeli yapımı olacak olan Yüzüklerin Efendisi dizisinden her geçen gün yeni haberler gelmeye devam ediyor. Game Of Thrones kadrosunda yer alan Joseph Mawle, Amazon’da yayınlanacak olan Yüzüklerin Efendisi dizisinde kötü karakter Oren'i canlandıracak. Mawle, en son Game of Thrones dizisinde Benjen Stark karakterini canlandırmıştı. Dizinin kadrosunda şu ana kadar Will Poulter ve Markella Kavenagh’ın yer aldığı açıklandı.

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2021’de yayında olması planlanan dizinin Yüzüklerin Efendisi filminin uyarlandığı ilk kitap The Fellowship of the Ring’deki olaylara dayanacağı belirtildi.

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Dizinin ilk iki bölümünün yönetmenliğini ise Jurassic World: Fallen Kingdom yönetmeni J.A. Bayona üstleniyor. Kitaplarda fazla detayı verilmeyen İkinci Çağ’da geçecek olan yapımın ilk sezonunun 20 bölümden oluşması da beklentiler arasında.

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J.R.R. Tolkien tarafından yazılan, filme uyarlanarak Hollywood’da en yüksek gişe hasılatına ulaşan Yüzüklerin Efendisi’nin dizi versiyonunun çekimleri Yeni Zelanda’da başlıyor. Dizi, gelmiş geçmiş en büyük bütçeli yapım olmaya aday. 1,3 milyar dolar olarak belirlenen bütçeyle dizinin bugüne kadarki en pahalı yapım olacağı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yüzüklerin Efendisi Joseph Mawle game of thrones Benjen Stark

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