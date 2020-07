Game of Thrones’un devam dizisi House of Dragon ile ilgili yeni detaylar!

Dünya çapında geniş bir hayran kitlesi olan Game of Thrones yeni dizi haberiyle izleyenleri heyecanlandırmıştı. Game of Thrones dizisi finali geniş bir kitle tarafından tepkiyle karşılanmış olsa da Game of Thrones devam dizisi yeniden merak edilmeye başladı. HBO, Game of Thrones’dan 300 yıl öncesinde yaşananlara House of Dragon dizisi ile odaklanacak.

Game of Thrones devam dizisi House of Dragon konusu

Game of Thrones öncesini konu alacak olan House of Dragon dizisinin konu olan temelini; George R. R. Martin’in Kış Rüzgarları (Winds of Winter) kitabı oluşturacak. Kitabın yazım süreci ise hala devam ediyor. Game of Thrones’un devam dizisi House of Dragon’da bölümlerin tamamına mı yoksa bir bölümüne mi odaklanılacağı konusu ise halen belirsiz.

Game of Thrones devam dizisi House of Dragon’un Targaryen ailesini ele alacağı biliniyor. Ayrıca söylentilere göre Ejderhaların Dansı’ndaki (Dance of Dragons) çeşitli olaylara da yeni dizide yer verilecek. Ejderhaların Dansı; Targaryen ailesinin yönetimi esnasında Yedi Krallık’ta meydana gelen iç savaşa işaret ediyor. House of Dragon dizisinin 4. Dorne Savaşı’nda Prens Morion Martell ile savaşan I. Jaehaerys Targaryen’in hükürdarlığı ile başlayacağı düşünülüyor. Kış Rüzgarları kitabının da Targaryenlerin Dorne geçmişiyle ilgili etkileyici detaylar verebileceği bekleniyor.