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Game of Thrones’un devam dizisi House of Dragon ile ilgili yeni detaylar!

DİZİ HABERLERİ  | 27.07.2020 14:14 | Son Güncelleme

Game of Thrones devam dizisi niteliği taşıyacak House of Dragon dizisi ile ilgili yeni ayrıntılar gelmeye başladı. Game of Thrones öncesinde yaşananların konu edileceği dizi, George R. R. Martin’in Ateş ve Kan kitabından uyarlanacak. Targaryen ailesinin ele alacak House of Dragon dizisinde Ejderhaların Dansı’ndaki çeşitli olaylara da yer verilecek. İşte tüm detaylar...

Game of Thrones’un devam dizisi House of Dragon ile ilgili yeni detaylar!

Dünya çapında geniş bir hayran kitlesi olan Game of Thrones yeni dizi haberiyle izleyenleri heyecanlandırmıştı. Game of Thrones dizisi finali geniş bir kitle tarafından tepkiyle karşılanmış olsa da Game of Thrones devam dizisi yeniden merak edilmeye başladı. HBO, Game of Thrones’dan 300 yıl öncesinde yaşananlara House of Dragon dizisi ile odaklanacak.

Game of Thrones devam dizisi House of Dragon konusu

Game of Thrones öncesini konu alacak olan House of Dragon dizisinin konu olan temelini; George R. R. Martin’in Kış Rüzgarları (Winds of Winter) kitabı oluşturacak. Kitabın yazım süreci ise hala devam ediyor. Game of Thrones’un devam dizisi House of Dragon’da bölümlerin tamamına mı yoksa bir bölümüne mi odaklanılacağı konusu ise halen belirsiz.

Game of Thrones devam dizisi House of Dragon’un Targaryen ailesini ele alacağı biliniyor. Ayrıca söylentilere göre Ejderhaların Dansı’ndaki (Dance of Dragons) çeşitli olaylara da yeni dizide yer verilecek. Ejderhaların Dansı; Targaryen ailesinin yönetimi esnasında Yedi Krallık’ta meydana gelen iç savaşa işaret ediyor. House of Dragon dizisinin 4. Dorne Savaşı’nda Prens Morion Martell ile savaşan I. Jaehaerys Targaryen’in hükürdarlığı ile başlayacağı düşünülüyor. Kış Rüzgarları kitabının da Targaryenlerin Dorne geçmişiyle ilgili etkileyici detaylar verebileceği bekleniyor.

Game of Thrones devam dizisi ne zaman başlıyor?

Game of Thrones dizisinin sıkı takipçileri House of Dragon ne zaman çıkacak sorusuna da yanıt arıyor. House of Dragon yayın tarihi ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmamış olsa da dizinin ilk bölüm yayınlanma tarihinin 2022 olacağı belirtiliyor. Game of Thrones devam dizisi oyuncuları için oyuncu seçmeleri ise başladı. Ancak House of Dragon oyuncuları ile ilgili dizinin yapımcılarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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