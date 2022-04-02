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Game of Thrones’un öncesini anlatan House Of The Dragon dizisinin yayın tarihi belli oldu

02.04.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya genelinde büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Game Of Thrones hayranlarının merakla beklediği haber geldi. Serinin devamı niteliğindeki House Of Dragon dizisinin yeni görsellerden sonra yayın tarihi de açıklandı.

Game of Thrones’un öncesini anlatan House Of The Dragon dizisinin yayın tarihi belli oldu

Yayınladığı dönemde büyük bir hayran kitlesine ulaşarak HBO’nun en çok izlenen dizileri arasında yer almayı başaran Game Of Thrones’un yeni dizisi House Of Dragon’a dair yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Merakla beklenen diziden geçtiğimiz aylarda kısa bir fragman paylaşan HBO, dizinin yayın tarihini yeni görsellerle birlikte açıkladı.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

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Emmy ödüllü dizi Game of Thrones’tan 200 yıl öncesinde geçen olayları konu alacak olan House Of Dragon dizisinin yayın tarihi 21 Ağustos olarak açıklandı. Özellikle Targaryen hanedanına yoğunlaşan dizi, imparatorlukların Demir Taht’a çıkma mücadelesini ele alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Game Of Thrones dizisi
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