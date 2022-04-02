Game of Thrones’un öncesini anlatan House Of The Dragon dizisinin yayın tarihi belli oldu

Yayınladığı dönemde büyük bir hayran kitlesine ulaşarak HBO’nun en çok izlenen dizileri arasında yer almayı başaran Game Of Thrones’un yeni dizisi House Of Dragon’a dair yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Merakla beklenen diziden geçtiğimiz aylarda kısa bir fragman paylaşan HBO, dizinin yayın tarihini yeni görsellerle birlikte açıkladı.
Emmy ödüllü dizi Game of Thrones’tan 200 yıl öncesinde geçen olayları konu alacak olan House Of Dragon dizisinin yayın tarihi 21 Ağustos olarak açıklandı. Özellikle Targaryen hanedanına yoğunlaşan dizi, imparatorlukların Demir Taht’a çıkma mücadelesini ele alacak.
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