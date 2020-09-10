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Game of Thrones'un ünlü oyuncusu Dame Diana Rigg hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 17:08 | Son Güncelleme

Rigg, Game of Thrones ve James Bond gibi dizi ve filmlerle tanınan oyuncu Dame Diana Rigg, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Game of Thrones'un ünlü oyuncusu Dame Diana Rigg hayatını kaybetti

Game of Thrones ve James Bond’da aldığı rollerle tanınan ünlü aktris Diana Rigg hayatını kaybetti. 82 yaşındaki oyuncu bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Dame Diana'nın kızı aktris Rachael Stirling açıklamasında "Sevgili Annem bu sabah uykusunda ailesiyle çevrili evde huzur içinde öldü" dedi.

Rigg, çok sayıda ünlü film ve televizyon dizisinde rol almıştı. Rigg, 1969’daki James Bond On Her Majesty’s Secret Service (Kraliçenin Hizmetinde) filminde ve Game of Thrones dizisinde rol almıştı.

DAME DİANA RİGG KİMDİR?

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Tam adı Dame Enid Diana Elizabeth Rigg olan İngiliz aktris, 20 Temmuz 1938 doğumluydu. Oyunculuğa 1957 yılında başlayan Rigg, 1969 yapımı James Bond filmi Kraliçe'nin Hizmetinde'de James Bond'un karısı Kontes Teresa di Vicenzo karakterine hayat vermiştir.

Damre Diana Rigg, 1994 yılında En İyi Kadın Oyuncu Tony Ödülü'ne, 1988 yılında da Britanya İmparatorluk Nişanı'na layık görülmüştür.

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