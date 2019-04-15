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Game of Thrones'un yeni sezonu ile ilgili yapılmış en komik paylaşımlar!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 15.04.2019 12:36 | Son Güncelleme

Sonunda başladı gönlümüzün efendisi! Game of Thrones'in 8. ve son sezonunun ilk bölümü dün gece sabah dörtte Türkiye'deki izleyicisi ile buluştu. İlk bölümü büyük bir heyecanla izleyen Game of Thrones hayranları, twitterda da paylaşımdan paylaşıma koştu. İşte Game of Thrones'un yeni sezon 1. bölümüyle ilgili yapılmış en komik paylaşımlar...

Game of Thrones'un yeni sezonu ile ilgili yapılmış en komik paylaşımlar!

Çok bekledik, beklerken yorulduk ama yılmadık, pes etmedik ve sonunda muradımıza erdik. Dünyada izlenme rekorları kıran çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan Game of Thrones'un yeni ve son sezonu yayınlandı. İlk bölümü ile ekrana gelen Game of Thrones'un 8. sezonu şimdiden nefes kesmeye başladı. Türkiye'de de büyük bir coşkuyla karşılanan yeni sezonun etkileri tabi ki de sosyal medyaya da taştı. Bu paylaşımlar sizi gülme krizine sokacak!

İşte Game of Thrones'un yeni sezonunun başlaması ile ilgili yapılan en komik paylaşımlar...

  1. game1

  2. game2

  3. game3

  4. game4

  5. game5

  6. game6

  7. game7

  8. game8

  9. game9

  10. game10

  11. game11

  12. game12

  13. game13

  14. game14

  15. game15

  16. game16

  17. game17

  18. game18

  19. game19

  20. game20

  21. game21

  22. game22


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