Game of Thrones'un yeni sezonu ile ilgili yapılmış en komik paylaşımlar!

Çok bekledik, beklerken yorulduk ama yılmadık, pes etmedik ve sonunda muradımıza erdik. Dünyada izlenme rekorları kıran çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan Game of Thrones'un yeni ve son sezonu yayınlandı. İlk bölümü ile ekrana gelen Game of Thrones'un 8. sezonu şimdiden nefes kesmeye başladı. Türkiye'de de büyük bir coşkuyla karşılanan yeni sezonun etkileri tabi ki de sosyal medyaya da taştı. Bu paylaşımlar sizi gülme krizine sokacak!
İşte Game of Thrones'un yeni sezonunun başlaması ile ilgili yapılan en komik paylaşımlar...
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