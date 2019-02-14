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Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke Oscar’da ödül verecek

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SİNEMA TV  | 14.02.2019 08:59 | Son Güncelleme

Sunucusuz Oscar Töreni için ödül takdim edecek isimler bir bir açıklanmaya devam ediyor. Açıklanan isimler arasında Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke da var.

Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke Oscar’da ödül verecek

30 yıl sonra ilk kez sunucusuz yapılacak olan 91. Oscar Ödül Töreni'nde ödülleri takdim edecek isimler belirlenmeye devam ediyor. Sinema dünyasının en prestijli olayı bu sene resmi bir sunucusu olmadan yapılacak. Heyecanla beklenen 91. Oscar Ödülleri’nde Game of Thrones dizisinin yıldızı Emilia Clarke’ın ismi de ödül verecekler arasına yazıldı.

24 Şubat'ta Los Angeles'da düzenlenecek törende ayrıca Jason Momoa, Javier Bardem, Angela Bassett, Chadwick Boseman, Laura Dern, Samuel L. Jackson, Stephan James, Keegan-Michael Key, KiKi Layne, James McAvoy, Melissa McCarthy ve Sarah Paulson gibi ünlü isimler ödül verecek. Geçtiğimiz günlerde de Daniel Craig, Chris Evans, Tina Fey, Allison Janney, Brie Larson, Jennifer Lopez, Frances McDormand, Gary Oldman, Amy Poehler, Sam Rockwell, Maya Rudolph, Amandla Stenberg, Charlize Theron, Tessa Thompson ve Constance Wu gibi isimlerin Oscar'da ödül vereceği açıklanmıştı.

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