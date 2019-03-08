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Game Pass için yeni oyunlar duyuruldu

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TEKNOLOJİ  | 08.03.2019 10:18 | Son Güncelleme

LEGO Batman 2: DC Super Heroes, F1 2018 ve Fallout 4 oyunları bu ay içerisinde sisteme eklenecek.

Game Pass için yeni oyunlar duyuruldu

Microsoft’un Xbox One için en büyük hamlesi olan Game Pass, yeni AAA oyunları ile oyuncuları büyülemeye devam ediyor. Middle-earth: Shadow of Mordor, Shadow of the Tomb Raider ve Just Cause 4 gibi yapımları ücretsiz olarak sunması ile PlayStation cephesine soğuk terler döktüren Microsoft, bu ay içerisinde de sistemine yepyeni oyunlar eklemeye hazırlanıyor.

Xbox One’da bu sisteme sahip olanalara Mart ayı içerisinde LEGO Batman 2: DC Super Heroes, F1 2018 ve Fallout 4 oyunları ücretsiz olarak verilecek. LEGO Batman 2 6 Mart, F1 2018 ve Fallout 4 ise 14 Mart tarihinde sisteme eklenecek.

Hatırlayacağınız üzere Fallout 4 daha önce bu sistemde yer alıyordu. Ancak Bethesda neyine güvendiyse Fallout 76‘nın çıkışı ile Fallout 4’ü sistemden çıkarmıştı. Fallout 76’nın çuvallamasından sonra Fallout 4 yeniden sisteme seve seve dahil ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Game Pass LEGO Batman 2 LEGO Batman 2: DC Super Heroes

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