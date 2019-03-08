Game Pass için yeni oyunlar duyuruldu

Microsoft’un Xbox One için en büyük hamlesi olan Game Pass, yeni AAA oyunları ile oyuncuları büyülemeye devam ediyor. Middle-earth: Shadow of Mordor, Shadow of the Tomb Raider ve Just Cause 4 gibi yapımları ücretsiz olarak sunması ile PlayStation cephesine soğuk terler döktüren Microsoft, bu ay içerisinde de sistemine yepyeni oyunlar eklemeye hazırlanıyor.
Xbox One’da bu sisteme sahip olanalara Mart ayı içerisinde LEGO Batman 2: DC Super Heroes, F1 2018 ve Fallout 4 oyunları ücretsiz olarak verilecek. LEGO Batman 2 6 Mart, F1 2018 ve Fallout 4 ise 14 Mart tarihinde sisteme eklenecek.
Hatırlayacağınız üzere Fallout 4 daha önce bu sistemde yer alıyordu. Ancak Bethesda neyine güvendiyse Fallout 76‘nın çıkışı ile Fallout 4’ü sistemden çıkarmıştı. Fallout 76’nın çuvallamasından sonra Fallout 4 yeniden sisteme seve seve dahil ediliyor.
Külliye'ye ünlü akını
Tarihin en büyük ikramiyesini kazandı ama...
Halk içinde dışlanıyorum, benimle alay ediyorlar
İstanbul'un yanı başında saklı bir cennet
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Otel inşaatından tarih fışkırdı: 30 bin eser bulundu!
Bu 'yaratıcılık' karşısında şok olmamak mümkün değil
Evde fitness yaparken korkunç olay!
Anlamak güç! Pes dedirten ev ilanları...
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Bu fotoğraflardan sonra hiçbir şey size inandırıcı gelmeyecek
Bu ülkede hesap ödemiyorsunuz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum