MAGAZİN

Gamze Keçeli isyan etti: Daha bebeğimin 40'ı çıkmadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.08.2018 13:34 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz ay ilk kez annelik heyecanı yaşayan Gamze Keçeli, 'doğum kilolarını veremedi' yorumlarına isyan etti.

Gamze Keçeli isyan etti: Daha bebeğimin 40'ı çıkmadı

2003 Miss Model of Türkiye Güzeli Gamze Karaman, geçtiğimiz yıl görkemli bir törenle işadamı Nedim Keçeli ile nikah masasına oturmuştu.

Çift 8 Temmuz 2018'de oğulları Yaman'ı kucağına almıştı. Keçeli, bazı sosyal medya sayfalarında 'doğum kilolarını veremedi' yorumlarına isyan etti.

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Ünlü isim kendisini eleştirenlere şu cevabı verdi:

"Son günlerde bazı magazin sitelerinde resimlerimin altına kilomla alakalı yorumlar görüyorum; Ben çok kısa bir süre önce dünyalar güzeli bir bebek dünyaya getirdim, daha loğusalık dönemim bile bitmemişken daha bebeğimin 40'ı çıkmamışken! Yapılan yorumları hayretle izliyorum. Özellikle bu yorumları yapanların kadın olması çok çok üzücü benim için...

İNSANLIĞINIZI KAYBETMEYİN

Evet, şu an 36 beden değilim normal olarak! Ama hayatımın en mutlu günlerini yaşıyorum... İçimden bir mucize, bir insan çıktı.
Arkadaşlar; bu kadar kısa bir zamanda nasıl eski halime dönebilirim ki süt veriyorum ve dönmek içinde bir çabam yok şu an biraz mantık... Saçmalayacaksanız da insanlığınızı kaybetmeden saçmalayın..."


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