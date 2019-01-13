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Gamze Özçelik, su kuyusu açtırmak için Afrika'ya gitti

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.01.2019 15:44 | Son Güncelleme

Kısa süre önce tesettüre giren Gamze Özçelik, yaptığı yardımlarla takdir topluyor. Güzel oyuncu, su kuyusu keşfi için Afrika'ya uçtu.

Gamze Özçelik, su kuyusu açtırmak için Afrika'ya gitti

Başkanlığını Gamze Özçelik'in yaptığı Umuda Koşanlar Derneği üyeleri, 'Umut Pınarı Su Kuyuları projesi' kapsamında yardım faaliyetlerinde bulunmak üzere Kamerun'a hareket etti.

Atatürk Havalimanı'ndan tarifeli uçakla Çad aktarmalı olarak Kamerun'a giden kafilede, dernek başkanı oyuncu Gamze Özçelik, fotoğrafçı Yavuz Atalay ile bazı gönüllüler yer aldı. 8 günlük gezide yeni açılacak su kuyuları için keşif yapacak dernek üyeleri, Çad'a geçerek, yardım faaliyetlerini burada da sürdürecek.

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Gamze Özçelik, yola çıkmadan önce havaalanından yaptığı paylaşımda "Yola çıktığımız için çok mutlu olabilirim" notuyla duygularını dile getirdi.

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gamze özçelik Gamze Özçelik afrika

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