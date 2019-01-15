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Gamze Özçelik'ten Selda Alkor'un eleştirilerine yanıt!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.01.2019 23:23 | Son Güncelleme

Usta oyuncu Selda Alkor, başkanı oluğu Umuda Koşanlar Derneği'yle Afrika'da yardım çalışmalarında bulunan Gamze Özçelik'i eleştirmişti. Gamze Özçelik'ten ise Selda Alkor'un eleştirilerine sosyal medya üzerinden yanıt geldi.

Gamze Özçelik'ten Selda Alkor'un eleştirilerine yanıt!

Kanal D'de yayınlanan magazin programına konuk olan Selda Alkor, Afrika'da su kuyuları açan, Suriyeli mültecileri ziyaret edip hediyeler ve yardımlar yapan oyuncu Gamze Özçelik'i hedef alan eleştirilerde bulunmuştu. Ünlü oyuncu Selda Alkor, insanlara umut olan Özçelik hakkında "Afrika'yı bırakıp Türkiye ile ilgilensin" şeklinde konuşmuştu.

Son dönemlerde tesettüre giren ve dernek kurup yardım faaliyetlerini artıran oyuncu Gamze Özçelik ise Selda Alkor'un eleştirilerine sosyal medya hesabından cevap verdi. Gamze Özçelik yaptığı açıklamada, yapılan yardımların, bağışların ve açılan kuyuların nasıl yapıldığını ayrıca ülke içerisindeki faaliyetleri de "Toplu cevap olsun ümidiyle" başlığıyla açıkladı.

gamze

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gamze özçelik Selda Alkor umuda koşanlar derneği

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