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Gardırop Savaşları yarışmasıyla ünlenen Aycan Demirci değişimiyle şoke etti! Gören tanıyamadı

06.01.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2016 yılında ekrana gelen Gardırop Savaşları yarışmasına katılarak milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Aycan Demirci, estetik operasyonlarla bambaşka biri ne dönüştü.

Gardırop Savaşları yarışmasıyla ünlenen Aycan Demirci değişimiyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Jüri üyeleri arasında Gül Gölge, Raşit Bağzıbağlı ve Ayşe Brav'ın yer aldığı Gardırop Savaşları yarışmacısı Aycan Demirci, değişimiyle şaşkına çevirdi. Aycan Demirci'yi görenler, tanımakta güçlük çekti.

1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aycan Demirci, Gardırop Savaşları'nın birinci ve ikinci sezonunda yer almıştı.

Gardırop Savaşları yarışmasıyla ünlenen Aycan Demirci değişimiyle şoke etti! Gören tanıyamadı

''Alışveriş için ayda 13 bin lira harcadığım dönemler oluyor'' açıklamasıyla şaşkına çeviren Aycan Demirci, yarışmada girdiği polemiklerle de akıllarda kaldı.

Gardırop Savaşları yarışmasıyla ünlenen Aycan Demirci değişimiyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Gardırop Savaşları'ndan sonra TV8 ekranlarında yayınlanan Boxun Yıldızları yarışmasına katılan Aycan Demirci, değişimiyle şoke etti.

Gardırop Savaşları yarışmasıyla ünlenen Aycan Demirci değişimiyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Aycan Demirci'yi görenler, tanımakta zorlandı.

Gardırop Savaşları yarışmasıyla ünlenen Aycan Demirci değişimiyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Sosyal medyada epey aktif olan Aycan Demirci'nin, Instagram'da 230 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Gardırop Savaşları yarışmasıyla ünlenen Aycan Demirci değişimiyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Gardırop Savaşları yarışmasıyla ünlenen Aycan Demirci değişimiyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Gardırop Savaşları yarışmasıyla ünlenen Aycan Demirci değişimiyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Gardırop Savaşları yarışmasıyla ünlenen Aycan Demirci değişimiyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Gardırop Savaşları yarışmasıyla ünlenen Aycan Demirci değişimiyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Gardırop Savaşları yarışmasıyla ünlenen Aycan Demirci değişimiyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Gardırop Savaşları yarışmasıyla ünlenen Aycan Demirci değişimiyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Gardırop Savaşları yarışmasıyla ünlenen Aycan Demirci değişimiyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Gardırop Savaşları yarışmasıyla ünlenen Aycan Demirci değişimiyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Gardırop Savaşları yarışmasıyla ünlenen Aycan Demirci değişimiyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Gardırop Savaşları yarışmasıyla ünlenen Aycan Demirci değişimiyle şoke etti! Gören tanıyamadı

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Anahtar Kelimeler:
TV8
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