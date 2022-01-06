Gardırop Savaşları yarışmasıyla ünlenen Aycan Demirci değişimiyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Jüri üyeleri arasında Gül Gölge, Raşit Bağzıbağlı ve Ayşe Brav'ın yer aldığı Gardırop Savaşları yarışmacısı Aycan Demirci, değişimiyle şaşkına çevirdi. Aycan Demirci'yi görenler, tanımakta güçlük çekti.

1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aycan Demirci, Gardırop Savaşları'nın birinci ve ikinci sezonunda yer almıştı.

''Alışveriş için ayda 13 bin lira harcadığım dönemler oluyor'' açıklamasıyla şaşkına çeviren Aycan Demirci, yarışmada girdiği polemiklerle de akıllarda kaldı.

Gardırop Savaşları'ndan sonra TV8 ekranlarında yayınlanan Boxun Yıldızları yarışmasına katılan Aycan Demirci, değişimiyle şoke etti.

Estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Aycan Demirci'yi görenler, tanımakta zorlandı.

Sosyal medyada epey aktif olan Aycan Demirci'nin, Instagram'da 230 binden fazla takipçisi bulunuyor.



