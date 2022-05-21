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Gardiyan aklını başından aldı! Karısını 58 yerinden bıçaklamıştı

21.05.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

36 yaşındaki Sarah Lorking isimli kadın gardiyan, eşini 58 yerinden bıçaklamaktan hüküm giymiş bir mahkum olan Bülent Sessacar ile ilişki yaşadığını ve katille öptüğünü itiraf etti. İlişkilerinin ardından başka bir hapishaneye gönderilen Sessacar, nakledildiği cezaevinde intihar etti. Lorking, sevgilisinin ölümünden dolayı kalbinin kırıldığını söyledi.

Gardiyan aklını başından aldı! Karısını 58 yerinden bıçaklamıştı

36 yaşındaki tutuklu Bülent Sessacar, altı yaşındaki çocuğunun gözü önünde eşi Rebecca Sessacar'ı öldürmekten en az 10 yıl sekiz aylık hapis cezasını çekiyordu. 36 yaşındaki Lorking, Sessacar'la gizli bir ilişkiye başladı. Ancak hapishane yetkilileri ilişkileri hakkında bilgi alınca Sessacar başka bir yüksek güvenlikli hapishaneye nakledildi ve iki haftadan kısa bir süre sonra burada kendini öldürdü.

İLİŞKİLERİ VARDI

REBECC

Borderline kişilik bozukluğu olan kişisel antrenör Bülent Sessacar, 25 yaşındaki karısını kokain ve steroide bağlı psikoz sırasında bıçaklayarak öldürmüş ve hapis cdezasına çarptırılmıştı. Burada Lorking'le tanışınca ikilinin öpüştüğü, birbirlerine aşk mektupları gönderdiği ve hatta serbest bırakıldıktan sonra beraber yaşamayı planladığı bir ilişkisi vardı.

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İNTİHAR ETTİ

Ancak ilişkileri ortaya çıkınca Sessacar, başka bir hapishaneye nakledildi. Suçunu kabul eden adam, geçen yıl Ocak ayında Buckinghamshire, Milton Keynes'deki cezaevinde intihar ederek öldü. Aramalar esnasında bulunan mektuplar Lorking'e beslediği duygularını ve merakını ortaya koyuyordu.

ASLINDA İLİŞKİSİ VARDI

Lorking'in Sessacar ile ilişkisini başladığı sırada bir memur arkadaşıyla canlı bir ilişki içinde olduğu ortaya çıktı. Lorking aslında, birkaç yıl önce bu konuda resmi olarak uyarıldığı için bir mahkumla ilişkisinin yasak olduğunun da tamamen farkındaydı. Lorking, Sessacar ile ilişkisini reddetse de yapılan aramalar Sessacar'ın odasındaki aşk mektuplarını ortaya çıkardı. Aynı zamanda, Lorking'in bir dönem Sessacar'ın gardiyanı olarak atanması için lobi yaptığı da keşfedildi.

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ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

BÜLENT

Olayların ardından Lorking, 18 ay hapis cezasına çarptırıldı ve cezası iki yıl ertelendi. Şimdi yeni bir sevgilisi olan ve mutlu olduğu bilinen genç kadın, Sessacar'ın ölümünden dolayı duyduğu üzüntüyü paylaştı ve mahkumiyeti bittiğinde beraber yaşama planları olduğunu da ekledi.

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