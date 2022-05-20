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İdam mahkumu son akşam yemeğini özel olarak seçti! İstekleriyle herkesi şaşırttı

20.05.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Georgia eyaletinde görülen bir idam davası dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 46 yıl öncesinde 8 ve 10 yaşındaki iki çocuğun ölümüne sebebiyet verme suçuyla idam cezasına çarptırılan adamın son istekleri herkesi şaşırttı. İdamına saatler kala Virgil Delano Presnell isimli adam, tam teşekküllü akşam yemeğiyle pes dedirtti.

İdam mahkumu son akşam yemeğini özel olarak seçti! İstekleriyle herkesi şaşırttı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Georgia eyaletinde yaşayan 68 yaşındaki Virgil Delano Presnell isimli bir adam, 4 Mayıs 1976 tarihinde 8 ve 10 yaşındaki iki çocuğun ölümüne sebebiyet verme suçuyla tutuklanmıştı. Cobb Country’deki okullarından evlerine dönen iki çocuğu önce kaçıran daha sonrasında da cinsel istismarda bulunan adam kızları öldürmüştü. Olay yerinden kaçmak isterken küçük kızın cansız bedenini arabasının bagajına koyan Presnell’in lastiği patladı. Olay yerine geri dönmek zorunda kalan Presnell, küçük kızın cansız bedenini ormanlık alanda bıraktı. Olayı araştıran polisler Presnell’i kısa sürede yakaladı. Yakalanan Presnell ilk olarak suçunu inkar etti ve tutuklanmasının sonrasında yaptıklarını itiraf etti.

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KARAR BOZULDU

Adam öldürme, kaçırma ve tecavüz gibi suçlarla idam cezasına çarptırılan Presnell’in kararı 1992 yılında bozuldu. 1999 yılında ise yeniden idamına karar verilen Presnell’in bu ay içinde cezanın gerçekleşmesi bekleniyordu.

17 Mayıs tarihinde idam edilmesi beklenen Presnell için zehirli iğne de dahil olmak üzere tüm hazırlıklar tamamlandı. Presnell'in avukatı Monet Brewerton-Palmer infaz tarihinden sadece 2 gün önce haber verildiği, bu nedenle af duruşmasına hazırlanmak ve bilirkişi ayarlamak için yeterli zaman olmadığı gerekçesiyle 'merhamet başvurusu' yaptı. Avukatın Eyalet Af ve Şartlı Tahliye Kurulu’na yaptığı başvuru değerlendirmeye alındı. 8 saat süren duruşmanın ardından ise idamı geçici olarak durduran bir karara varıldı.

SON AKŞAM YEMEĞİNİ BİLE SEÇMİŞTİ

68 yaşındaki adam zehirli iğne ile idamına saatler kala son yemeğini seçti. Önce 4 hamburger, 4 tabak patates kızartması, 2 vanilyalı milkshake isteyen adam, ardından da 4 kutu gazlı içecek, 8 parça tavuk, patates salatası ve vanilyalı dondurma siparişinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika
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