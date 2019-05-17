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Garip davranışları ele verdi! Cebinden çıkanlarsa şoke etti

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 17.05.2019 11:18 | Son Güncelleme

5 yaşındaki anaokul öğrencisinin tuhaf davranışları yakayı ele verdi. Cebinden çıkanlarsa hem öğretmenini hem dünyayı şoke etti.

Garip davranışları ele verdi! Cebinden çıkanlarsa şoke etti

ABD'nin Philadelphia eyaletindeki St. Cyprian Children Merkezi'nde 5 yaşındaki bir çocuğun garip davranışları öğretmenlerinin gözünden kaçmadı. Çocuğu incelemeye alan öğretmenler çocuğun cebinde 22 torba taş kokain buldu.

Öğretmenler küçük çocuğun cebinde bir şişkinlik olduğunu fark ettiler ve sınıfa gizlice oyuncak soktuğunu düşündüler. Çocuktan ceplerini boşaltmasını istediklerinde ise şoke edici gerçekle karşı karşıya kaldılar.

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Küçük çocuk pantolonundan büyük bir beyaz torba çıkardığında herkes şoke oldu. 22 ayrı ayrı sarılmış kilitli kokain ortaya çıktı.

İlgili personel hemen polisi aradı, dün saat 9.20’da 911’e gelen bir çağrıya cevap verdiklerini doğruladı.

Fox News'e göre, küçük çocuk kendisine uyuşturucu veren kişinin bunları saklamasını istediğini söyledi.

Philadelphia Başpiskoposu Baş İletişim Sorumlusu Kenneth Gavin, uyuşturucuların polis tarafından taş kokain olarak onaylandığını ve okuldan alındığını söyledi.

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Okul personeli, taş kokainini gördüklerinde şok oldular.

Fox'a şöyle dedi: “Çocuk Merkezi'nden çalışanlar ve yönetim, dün gün boyunca yürüttükleri araştırma çalışmaları sırasında polisle tam bir işbirliği yaptı ve yapmaya devam edecek.

“Bu konuyla ilgili bilgiler, dün öğleden sonra Çocuk Merkezi tarafından hizmet verilen tüm ailelere iletildi.”

Polis henüz uyuşturucuların nereden geldiğini bulamadı ama çocuğun babası şu anda soruşturma altına alındı.

Güneybatı Dedektif Bölümü'ne sahip araştırmacılar olayı incelemeye devam ediyor.

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