Garip filminin Fatoş'u bakın Ece Alton şimdilerde ne iş yapıyor?

Garip filmiyle yıldızı parlayan Ece Alton Kemal Sunal ile ilk başrolünü oynayarak hafızalara kazınmıştı. Fatoş karakteriyle gönüllere taht kuran Alton uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor! İlk başrolünü Kemal Sunal'la paylaşmış çocuk oyunculardan Ece Alton'un son hali merak konusu oldu. "Garip" filmindeki 'Fatoş' karakteriyle hafızalara kazınan Ece Alton artık bambaşka bir mesleğe sahip.

Garip filminin Fatoş'u oyunculuğu bıraktı ve bir butik otel açtı. Assos'da bir otel işleten Ece Alton, vaktinin çoğunu çapa yaparak, tuvalet temizleyerek, ütü ve çamaşırlarla boğuşarak ve yemek hazırlayarak geçiriyor.

Assos'ta doğanın içinde yaşayan eski oyuncu zaman zaman işletmesinin Instagram hesabından hem son halini paylaşıyor hem de Fatoş karakterine dair kısa videolar atıyor.

Ece Alton'un son haline ise "Çok güzelsiniz" yorumları yağıyor.





